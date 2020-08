Rimini: spunta un manifesto funebre con la foto della defunta che fa il dito medio

È diventata virale sul web la foto di un manifesto funebre apparso a Rimini, che ritrae una defunta mentre fa il dito medio. Pubblicata sulla pagina Facebook “Matti di Rimini”, l’istantanea in breve tempo ha ottenuto migliaia di like condivisioni e centinaia di commenti. Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale, il manifesto funebre è stato affisso a Spadarolo, in provincia di Rimini, dove la donna, una 84enne, è venuta a mancare lo scorso 18 agosto.

A scegliere la singolare immagine sono stati la figlia e i nipoti della defunta, i quali hanno affermato di aver scelto quella foto perché rispecchiava la personalità della loro cara. Secondo i suoi parenti, infatti, l’84enne era una donna dalla grande apertura mentale ed un tipo originale, motivo per cui è stato deciso di utilizzare la stessa istantanea anche per la lapide funeraria situata al cimitero di San Maria in Cerreto, dove riposeranno le ceneri della donna.

