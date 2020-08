Entra nel centro commerciale e abbraccia persone a caso: “Ho il Covid, ora anche tu sei contagiato”

Un uomo entra nel centro commerciale e inizia ad abbracciare persone a caso. Non acquista nulla, il suo obiettivo non è fare shopping, bensì entrare in contatto con quante più persone possibile per poi confessare: “Sono positivo al Covid, ora anche tu sei contagiato”. La vicenda risale allo scorso 15 agosto ed è accaduta in un centro commerciale della cittadina di Springfield. La polizia del Massachussets, negli Stati Uniti, è alla ricerca dell’uomo ed è intenzionata ad interrogarlo: di fatto, ha reso pubbliche alcune foto dell’uomo per identificarlo più in fretta.

L’uomo, presentatosi al centro commerciale intorno alle ore 19 di quel 15 agosto, indossava una mascherina nera che copriva gran parte del volto: nessuna delle persone abbracciate al centro commerciale è riuscita ad identificarlo. L’ipotesi è che l’uomo abbia voluto prendersi gioco delle persone presenti al centro commerciale: dopo ogni abbraccio, l’uomo si allontanava ridendo, potrebbe quindi essersi trattato di uno scherzo di cattivo gusto; ciò nonostante una delle vittime – una donna guarita dal cancro – ha denunciato l’accaduto alla polizia locale.

