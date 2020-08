Lecce, fanno sesso sullo scoglio piu alto della spiaggia in pieno giorno

Sesso su uno scoglio in pieno giorno. Sotto ferragosto e in una spiaggia piena di gente. Questa la singolare avventura di due amanti che sono stati ripresi mentre “consumavano il loro amore” sullo scoglio Il Tafaluro, meglio noto come “la Sfinge”, a marina di Melendugno, a Torre Sant’Andrea, in provincia di Lecce. I due si sono appartati, se cosi si può dire, sullo scoglio più alto della spiaggia, completamente visibile dalla strada e dalle case attorno. La scena – com’era prevedibile- è stata ripresa con i cellulari e il video è subito diventato virale.

Difficile immaginare che non volessero essere notati dal pubblico di passaggio. O quantomeno non possono aver pensato di passare inosservati i due ragazzi che, davanti ad una spiaggia gremita di bagnanti, e per di più nel luogo più visibile di tutti, hanno deciso di consumare il loro amplesso sotto la calda luce di un pomeriggio di agosto. I nostri protagonisti si sono arrampicati sulla “Sfinge”, lo scoglio che capeggia la spiaggia di marina di Melendugno, e hanno dato adito ai loro bollori – si direbbe implacabili vista la situazione – forse addirittura stuzzicati dal fatto che le altre persone potessero vederli. E infatti non ci è voluto molto per diventare le star, a luci rosse, del web. L’identità degli amanti rimane ignota: non si sa se siano turisti o abitanti del luogo. Fatto sta che quello di Torre Sant’Andrea è il terzo episodio bollente verificatosi quest’estate nel Salento: il primo è avvenuto alla discoteca Riobo e il secondo a Gallipoli. Che l’aria e il cielo salentini siano di buon auspicio?

