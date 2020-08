Lecce, anziano muore mangiando un panino

Un anziano signore di 83 anni è morto soffocato da un boccone mentre mangiava un panino. La tragedia è successa stamattina 19 agosto a Lecce, davanti agli occhi attoniti della badante della vittima, nella casa di proprietà dell’uomo. Invano la badante ha tentato di soccorrere l’anziano cercando di liberargli le vie respiratorie e chiamando poi il 118. Per lui però non c’era più nulla da fare: l’uomo è morto in pochi minuti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e sarà effettuato un esame esterno sul corpo per determinare le cause della morte. Il corpo dell’uomo è stato condotto nella camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Del fatto è stato informato il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica del capoluogo salentino.

