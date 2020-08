Treno deragliato in Brianza: feriti due macchinisti e un passeggero

Nella mattinata di oggi, mercoledì 19 agosto 2020, intorno a mezzogiorno un treno è deragliato a Carnate, in provincia di Monza e Brianza, all’altezza di via Roma. Fortunatamente, il bilancio di quella che poteva essere una tragedia è invece molto lieve: sono rimasti feriti il macchinista, il capotreno e un passeggero, le uniche tre persone a bordo del convoglio. Nessuno di loro è in gravi condizioni: tutti hanno riportato solo qualche contusione. Sul posto si sono recati i carabinieri e i vigili del fuoco. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente: ciò che si sa è che almeno quattro carrozze si sono rovesciate, invadendo anche la viabilità ordinaria.

Leggi anche: 1. Molise, il nuovo treno Campobasso-Termoli (costato 15 milioni) è già un flop: 3 ore per 80 km / 2. Lodi, passaggio a livello guasto: 34enne travolta e uccisa da un treno / 3. Donna rifiuta la mascherina e fa fermare il treno. “Siete popolo di schiavi”. Vagone in rivolta

Potrebbero interessarti Giallo di Caronia, verifiche in corso su una segnalazione: “Hanno trovato qualcosa” Giallo di Caronia, il papà di Gioele è sicuro: "Viviana non l'ha ucciso" Assembramenti e persone senza mascherine al parco acquatico Zoomarine