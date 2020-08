Coronavirus, assembramenti allo Zoomarine di Pomezia: tutti senza mascherina a guardare i delfini | VIDEO

C’è indignazione sui social per gli assembramenti che si sono creati, in barba a ogni norma anti Coronavirus, al parco acquatico Zoomarine di Pomezia, vicino Roma. A denunciare l’accaduto diversi clienti del parco acquatico che hanno condiviso foto e video realizzate lo scorso 17 agosto nell’arena dove gli spettatori prendono posto per assistere agli spettacoli che vedono protagonisti i delfini. Nelle immagini si vedono decine di persone sedute l’una accanto all’altra senza alcun rispetto del distanziamento sociale e senza mascherine, tranne pochissime eccezioni.

A denunciare l’accaduto anche l’associazione per i diritti degli animali Earth che su Facebook scrive: “Sono pervenute molteplici segnalazioni circa la situazione senza controllo che si è venuta a creare durante gli spettacoli di Zoomarine durante i quali gli spettatori sono seduti vicinissimi l’uno all’altro e senza mascherina in barba ad ogni precauzione e ai DPCM emanati dal Governo. Ci siamo attivati segnalando tale situazione via pec alla polizia locale di Pomezia e chiedendo controlli”.

“Non amiamo gli spettacoli di Zoomarine che prevedono l’utilizzo di delfini e pinguini – spiega Valentina Coppola, presidente di Earth – ma finché si muovono a norma di leggi (che vanno sicuramente cambiate) non abbiamo nulla da ridire, ora le foto ricevute ci confermano nella nostra convinzione che chi non rispetta la salute è indifferente sia a quella umana che a quella animale” si legge ancora nel post. La direzione di Zoomarine, dal canto suo, ha fatto sapere che “i protocolli della sicurezza nel parco sono stati approvati dalle autorità sanitarie”.

