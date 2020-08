Palermo, ragazza sfigurata dalle eliche di un gommone dopo una caduta in mare: “Condizioni serie”

Palermo, ragazza sfigurata dalle eliche di un gommone dopo caduta in mare

Una ragazza di 20 anni è rimasta sfigurata al volto a Cefalù, in provincia di Palermo, dopo essere caduta in mare dal suo gommone ed essere stata colpita alla testa dalle eliche dei motori. Nell’impatto, la giovane ha rimediato diverse fratture al cranio e alla mandibola e ha perso alcuni denti. L’incidente è avvenuto ieri: alla guida dell’imbarcazione c’era un ragazzo di 18 anni su cui i militari della capitaneria di porto, coordinati dalla procura di Termini Imerese, stanno facendo accertamenti: bisogna chiarire infatti se il giovane avesse la patente per guidare il gommone e che manovra abbia compiuto perché la sua amica cadesse in acqua. Il mezzo è stato posto sotto sequestro dagli investigatori, che devono adesso ricostruire la dinamica dell’incidente e capire se alla base di tutto ci sia una manovra brusca, l’eccessiva velocità o un comportamento avventato dei due giovani.

Dopo l’incidente, la 20enne ferita è stata subito riportata a terra, dove è stata soccorsa da un’ambulanza. Poi, il viaggio verso l’ospedale Giglio di Cefalù, dove è stata stabilizzata prima di un nuovo trasferimento, stavolta nel reparto di neurochirurgia di Villa Sofia. “Le condizioni della ragazza sono molto serie”, hanno spiegato i medici dell’ospedale. Nelle prossime ore la giovane sarà anche sottoposta a un intervento chirurgico per ridurre le fratture alla testa.

