Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato oggi su proposta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il decreto di conferimento della medaglia d’oro al Valor Civile alla memoria di Willy Monteiro Duarte. Il capo dello Stato ha anche conferito la medaglia d’oro al Merito civile alla memoria di Don Roberto Malgesini. Lo rende noto un comunicato del Quirinale.

Mattarella ha definito Willy Monteiro Duarte, il 21enne italo-capoverdiano ucciso nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre a Colleferro, vicino Roma, dopo essere intervenuto per difendere un amico, un “esempio di altruismo e coraggio”.

Willy, figlio di una coppia di capoverdiani trasferitasi molti anni fa a Paliano e impegnata in una locale azienda agricola, era cresciuta nel piccolo centro della provincia di Frosinone ed era perfettamente inserita nel paese, dove giocava nella locale squadra di calcio (qui il suo profilo). Il presidente ha conferito inoltre una medaglia al merito alla memoria di don Roberto Malgesini, il prete degli ultimi assassinato a Como.

Medaglia al Valore e medaglia al merito, i motivi

La medaglia al Valore civile, che il presidente della Repubblica ha conferito alla memoria di Willy Monteiro, premia atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e segnalarne gli autori come degni di pubblico onore. Ne sono destinatari cittadini che abbiano esposto la propria vita a manifesto pericolo per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo; per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato; per ristabilire l’ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge; per arrestare o partecipare all’arresto di malfattori; per il progresso della scienza o in genere per il bene dell’umanità; per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.

La medaglia al merito, che invece è stata attribuita alla memoria di don Malgesini premia le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell’alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno.

