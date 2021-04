“Abbiamo un problema di varianti. È possibile che dovremo rivaccinarci contro di loro. Anche per anni, come avviene con l’influenza. Penso, come immunologo, che il vaccino contro il vecchio virus sarà un buon esercizio per il nostro sistema immunitario per rispondere molto bene al richiamo che dovremo fare”. A dirlo, in un’intervista a Repubblica, è Alberto Mantovani, immunologo e direttore scientifico dell’Humanitas di Milano.

Mantovani ha parlato anche della copertura assicurata dai vaccini anti-Covid: “Non sappiamo con certezza per quanto tempo rimane protetto chi ha contratto la malattia e chi si è vaccinato. Uno studio danese su 4 milioni di persone che hanno avuto il Covid dice che la copertura è dell’80%. Ma tra chi ha più di 65 anni scende al 47%. I dati di risposta immunitaria indotta dal vaccino, invece arrivano più o meno a 8 mesi e speriamo che questo ci dia una protezione almeno per 1-2 anni”.

Quanto ad AstraZeneca, il direttore di Humanitas ha chiarito cosa dovrebbe fare chi, pur essendo under 60, ha già ricevuto la prima dose di quel vaccino: “Ho due preoccupazioni. La prima è che quei cittadini non si facciano il richiamo. La seconda è che le persone siano disorientate. Prima si sono sentite dire che quel vaccino non andava bene per gli anziani, poi che va usato sopra i 60. In assenza di problemi dopo la prima dose è saggio fare la seconda con lo stesso farmaco. Del resto non abbiamo ancora dati sull’efficacia dell’incrocio di vaccini diversi. In famiglia ho tre giovani donne, due in Italia e una a Londra, a cui voglio molto bene. Hanno fatto la prima dose di AstraZeneca e consiglierò loro di fare il richiamo con lo stesso prodotto”.

Leggi anche: 1. Come cambia il colore delle regioni: in 6 passano all’arancione, la Sardegna diventa rossa; // 2. No dell’Ue alla diffusione degli atti sulla preparazione dell’Italia alla pandemia: “Mina la sicurezza pubblica”; // 3. Se i governi europei guardano alla paura e non alle statistiche (di L. Telese); // 4. La rabbia delle piazze nasce dalle incongruenze di questo esecutivo: chi governa dovrebbe saperlo (di Marco Revelli); // 5. Chi fa da sé fa male all’Europa: il caso AstraZeneca mostra l’incapacità degli Stati di agire con una voce sola (di Marta Vigneri)

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

Potrebbero interessarti Vaccini, il 39% degli over 80 ha ricevuto la seconda dose Virologi sempre in tv? Ecco la classifica degli scienziati più autorevoli Esclusivo TPI: Calabria, le intercettazioni del sindaco di FdI che imbarazzano Meloni