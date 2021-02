I funerali di Stato dell’ambasciatore Attanasio e del carabiniere Iacovacci

È il giorno dei funerali di Stato per l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Repubblica Democratica del Congo lo scorso 22 febbraio, in un attacco armato contro un convoglio del World Food Programme dell’Onu. Nell’attacco ha perso la vita anche l’autista Mustapha Milambo. Le salme dei due italiani sono arrivate all’aeroporto di Ciampino, a Roma, martedì 23 febbraio. I funerali di Stato si tengono oggi, giovedì 25 febbraio, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma, alle ore 9.30. Alla cerimonia parteciperà anche il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente del Senato Elisabetta Casellati in rappresentanza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta:

FUNERALI ATTANASIO E IACOVACCI | DIRETTA

Ore 08.50 – Franco Gabrielli, appena nominato sottosegretario alla presidenza del Consiglio, è arrivato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Funerali di Stato per l’ambasciatore Attanasio e Iacovacci: dove vederli in tv

Le esequie di Stato per Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci saranno trasmesse in televisione dai principali canali di all news come Rainews24, Skytg24 e Tgcom24. La cerimonia sarà trasmessa anche da Rai1 dalle ore 9.20 alle 11.

L’esito delle autopsie

Sui corpi di Attanasio e Iacovacci è stata eseguita ieri l’autopsia al Policlinico Gemelli di Roma. I medici hanno accertato che non si è trattato di un’esecuzione: i due uomini sono stati uccisi nel corso di un conflitto a fuoco. In totale, sono quattro i colpi mortali: due hanno colpito l’ambasciatore e due il carabiniere. La Tac ha fatto invece emergere che i proiettili li hanno trapassati da sinistra a destra, provocando una sofferenza di circa un’ora prima della morte. Sul caso stanno indagando sia la procura ordinaria sia la procura militare di Roma, come ha confermato il procuratore Antonio Sabino, che ha parlato di un mero fascicolo conoscitivo, un atto dovuto essendo coinvolto un militare.

Chi era Luca Attanasio

Luca Attanasio era nato a Saronno, in provincia di Varese e aveva 43 anni. Si era laureato alla Bocconi nel 2001 e nel 2003 aveva iniziato la carriera diplomatica. Dopo diverse esperienze nelle ambasciate in Svizzera, in Marocco e in Nigeria, era dal 2017 capo missione a Kinshasa, nel Congo.

Era stato insignito, nel 2020, del “Premio internazionale Nassiriya per la Pace 2020”, insieme alla moglie Zakia Seddiki (qui il suo profilo), presidente di un’Organizzazione umanitaria che aiuta i bambini di strada. Oltre alla moglie lascia tre bimbe. Qui la sua biografia sul sito dell’ambasciata.

Chi era Vittorio Iacovacci

Il carabiniere Vittorio Iacovacci avrebbe compiuto 31 anni il prossimo mese di marzo. In forza al battaglione Gorizia dal 2016, aveva prestato servizio anche nella Folgore ed era originario di Sonnino, provincia di Latina. Iacovacci non era sposato e non aveva figli. Il militare 30enne dal settembre 2020 era in forza al 13esimo reggimento Friuli Venezia Giulia, a Gorizia, e in Congo si occupava proprio di proteggere l’ambasciatore italiano.

