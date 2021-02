Congo, il momento dell’attacco all’auto dell’ambasciatore Attanasio | VIDEO

Attentato Congo: il video dell’attacco all’auto dell’ambasciatore Attanasio

Nella giornata di ieri, lunedì 22 febbraio, l’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, è morto in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nel Congo orientale, insieme a un militare dell’Arma dei Carabinieri, il trentenne Vittorio Iacovacci (qui la sua storia), e all’autista Mustapha Milambo (qui un suo profilo).

L’ambasciatore e l’appuntato dei carabinieri viaggiavano a bordo di una autovettura di un convoglio della Monusco, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo, in visita presso una scuola gestita dal World Food Program (WfP). Secondo quanto hanno reso noto a InfoAfrica/AGI fonti delle stesse Nazioni Unite, il convoglio su cui viaggiava l’ambasciatore italiano non era scortato dai caschi blu della Missione Onu nel Paese.

In un video esclusivo pubblicato dal quotidiano La Repubblica vengono mostrati i momenti dell’imboscata a Kibumba, luogo dell’attacco. Fra le urla si distingue una frase: “Eccoli, eccoli. Sono loro. Si stanno togliendo l’uniforme”. I gruppi armati che operano nell’area, che confina con il Parco Virunga, spesso indossano le uniformi dei ranger per creare confusione.

🔴 Video esclusivo del momento dell’attacco all’auto dell’ambasciatore Attanasio, ucciso in Congo insieme al carabiniere Iacovacci e all’autistahttps://t.co/6iKY8DIxLt — Repubblica (@repubblica) February 23, 2021



Il convoglio transitava nei pressi della città di Kanyamahoro quando un commando armato, secondo quanto riferito da un portavoce del Virunga National Park, ha assaltato il gruppo. Secondo quanto riporta Repubblica, l’ambasciatore sarebbe rimasto colpito durante lo scontro a fuoco tra i ribelli e i ranger del Virunga.

A quel punto i ribelli hanno iniziato a scappare portando con sé Iacovacci. Dopo un chilometro e mezzo circa hanno ucciso il carabiniere lasciando lì il corpo. Per questo, il cadavere del militare sarebbe stato l’ultimo a essere estratto dalla foresta da parte di esercito e ranger.

