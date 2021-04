Covid, le ultime notizie di oggi 8 aprile 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Continua la campagna di vaccinazione in Italia. Finora sono state somministrate oltre 11,5 milioni di dosi [Qui i dati in tempo reale]. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, giovedì 8 aprile, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 7,00 – AstraZeneca limitato in Italia per gli under 60 – L’Italia ha deciso che sarà ora raccomandato per gli over 60, dopo esser stato consigliato per gli under 55 e poi esteso a tutte le classi di età. Il Comitato per la sicurezza (Prac) dell’Ema ha concluso che i «coaguli di sangue insoliti con piastrine basse dovrebbero essere elencati come effetti collaterali molto rari di Vaxzevria» (il nuovo nome del vaccino di AstraZeneca). Invece non sono state raccomandate misure specifiche di restrizioni al vaccino per ridurre il rischio.

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

Calcio: Simone Inzaghi positivo al Covid con la famiglia – “Ciao a tutti, ci tenevamo a dirvi che purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone fatto a domicilio è risultata positiva al coronavirus! Stiamo bene e in isolamento come da protocollo! Un abbraccio”. Lo scrive su Instragram Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, annunciando la positività al Covid di tutta la famiglia.

Vaccino AstraZeneca, Locatelli: “Raccomandato uso preferenziale per over 60” – Il presidente del Css,Franco Locatelli, ha parlato di un “plausibile nesso tra AstraZeneca e i trombi” anche se “le conclusioni su AstraZeneca non sono definitive”. Le donne sotto i 60 anni sono quelle maggiormente a rischio per questo possibile effetto collaterale. Alla luce di quanto emerso, il professor Locatelli ha confermato che la decisione del ministero è quella di raccomandare un uso preferenziale del vaccino AstraZeneca per gli over 60. Qui la notizia completa.

Covid, ultime notizie – Brasile, record di morti in 24 ore – Almeno 4.195 persone sono decedute nelle ultime 24 ore in Brasile a causa della Covid-19. È il peggior bilancio giornaliero di vittime del Coronavirus mai registrato nel Paese dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Secondo gli ultimi dati ufficiali divulgati ieri dalle autorità brasiliane, il totale dei contagi accertati ha raggiunto i 13.100.580, compresi 336.947 decessi correlati alla Covid-19. Sono almeno 86.979 i nuovi casi confermati registrati ieri nel Paese, dove 11.558.784 di positivi sono guariti. Il Brasile, con una popolazione di 211 milioni di persone, è il secondo Paese al mondo più colpito dal Covid dopo gli Stati Uniti.

AstraZeneca, Ema: “Possibile legame con rare trombosi, ma benefici superano i rischi” – Esiste un possibile legame del vaccino AstraZeneca con rare trombosi, ma i benefici superano i rischi e non sono stati individuati fattori di rischio legati all’età. A comunicarlo una nota dell’Ema. “La maggior parte dei casi finora segnalati” all’Ema “si è verificata in donne di età inferiore ai 60 anni” ed “entro 2 settimane dalla prima dose” mentre l’incidenza dei casi sospetti dopo la seconda dose “è limitata”, si legge nella nota. L’Agenzia europea del farmaco alle 16 ha iniziato una conferenza stampa sul punto. Qui la notizia completa.

Leggi anche: 1. Covid, terapie intensive in sofferenza: 14 regioni sopra la soglia d’allarme / 2. Il piano di Draghi per le riaperture: prima bisognerà vaccinare tutti gli over 70 /3. Non siamo solo spettatori: i protagonisti della guerra al virus siamo noi (di S. Mentana) /4. Esclusivo TPI: “Tutta l’Italia è ferma ma le terme non hanno mai chiuso”. Ecco le vacanze relax in zona rossa a prova di Dpcm

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

Potrebbero interessarti AstraZeneca, stop alla somministrazione agli under 60. Locatelli: “Non è il funerale del vaccino” Denise Pipitone, il legale e la mamma: “Non è Olesya Rostova” Scambia “falso zafferano” per aglio e lo cucina per condire la pasta: 61enne morto avvelenato