CONFERENZA DRAGHI DIRETTA – Il presidente del Consiglio Mario Draghi tiene oggi, giovedì 8 aprile 2021, una conferenza stampa resso la Sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio. La conferenza, inizialmente prevista per le 18, è stata poi posticipata di trenta minuti, dunque l’inizio è previsto alle ore 18.30. Di seguito le parole pronunciate da Draghi, aggiornate live in diretta da TPI:

La conferenza stampa del premier Mario Draghi ha inizio puntualmente alle 18.30. Il presidente del Consiglio risponde alle domande dei giornalisti. Insieme a lui c’è anche il presidente del Css Franco Locatelli. Rispondendo a una domanda sul vaccino anti-Covid di AstraZeneca, il premier Draghi ha ribadito l’importanza di “seguire le linee guida fornite dal ministero e, nello specifico, la raccomandazione di usare il vaccino per gli over 60“.

“Bisogna vaccinare prioritariamente chi ha più di 80 anni, chi ne ha più di 75, fino ad arrivare a chi ha più di 60 anni e così via”, ha detto Draghi. “Si potrebbe dire: smettetela di vaccinare gli psicologi trentacinquenni come operatori sanitari. Questa credo sia la prima domanda da fare. Con che coscienza la gente salta la lista dei vaccini, se sa che lascia esposta una persona che è a rischio di morte o è fragile?”.

Draghi ha assicurato che “la disponibilità di vaccini c’è” e “non è calata”. Le dosi bastano, dice il premier, per vaccinare tutti gli over 80 “in tutte le Regioni” ad aprile. La campagna di vaccinazione “procede a speron battuto”, ha sottolineato Draghi, e “il commissario e le Regioni stanno già facendo un gran lavoro”. L’importanza di vaccinare i soggetti fragili è ribadita dal premier perché “da questo dipende la ripresa economica e le riaperture“. Sulle proteste dei giorni scorsi, Draghi ha detto: “Condanno la violenza ma capisco l’alienazione”.

Rispondendo a una domanda sul golden power, Draghi ha dichiarato che questo “va usato se necessario”. Il premier ha detto che “le riaperture sono la miglior forma di sostegno all’economia”, ma queste “devono avvenire in sicurezza”. E ha aggiunto: “quanto più celermente si potranno avere le categorie a rischio vaccinate e quanto prima si potrà riaprire”.

“Non ho una data”, per le riaperture, ha detto Draghi, “Ci stiamo pensando in questi giorni, perché dipende dall’andamento dei contagi, ma anche dall’andamento delle vaccinazioni nelle fasce a rischio“, ha spiegato Draghi. Sul turismo: “Il ministro Garavaglia dice il 2 giugno, magari anche prima, chi lo sa. L’importante è riaprire”. La stagione turistica “non è abbandonata”, ha aggiunto, “è nel nostro interesse accettare turisti stranieri col certificato vaccinale”. Draghi ha sottolineato che sarà “più semplice riaprire nelle Regioni che sono più avanti con le vaccinazioni”.

A proposito di Alitalia, il presidente del Consiglio ha detto che la nuove società, che si chiamerà Ita, avrà discontinuità. “Credetemi, mi dispiace che non si chiamerà più Alitalia, alla mia età e avendo sempre viaggiato con Alitalia la considero come una cosa di famiglia – anche se un po’ costosa”, ha aggiunto.

“Il vaccino” di AstraZeneca “è approvato dai 18 anni in su, è solo raccomandato per la popolazione sopra i 60 anni, in virtù delle riflessioni che sono state fatte, ma non è certo proibito per chi è al di sotto di questa fascia d’età”, ha detto il professor Locatelli. Riguardo agli eventi tromboembolici, il presidente del Css ha detto “Stiamo parlando di 84 eventi su una popolazione di 25 milioni di persone vaccinate. Se fossi un cittadino sarei rassicurato dall’efficacia dei controlli di farmacovigilanza”.

Le anticipazioni: di cosa parlerà Draghi

Nella sua conferenza stampa, il premier Draghi risponderà in diretta alle domande sulle riaperture e sulla campagna vaccinale anti-Covid in Italia, dopo la decisione di Aifa e ministero di indicare l’uso preferenziale del vaccino AstraZeneca per gli over 60. Draghi potrebbe parlare anche degli incontri di oggi con il leader della Lega, Matteo Salvini, e con il deputato di Leu e fondatore di Articolo 1 Pierluigi Bersani.

Inoltre, dal momento che oggi si è tenuto un incontro tra Regioni e governo sul Recovery Plan, Draghi nella conferenza stampa in diretta potrebbe rispondere alle probabili domande sulle misure di sostegno all’economia che il governo pensa di varare. Qui la nota con cui Palazzo Chigi ha comunicato la conferenza. L’evento può essere seguito in tv o in diretta streaming (qui dove guardarlo).

