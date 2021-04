Covid Italia, bollettino oggi 8 aprile 2021: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 17.221

Decessi: 487

Tamponi effettuati: 362.162

Terapie intensive: -20

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 544.330

Casi totali: 3.717.602

Decessi: 112.861

Guariti: 3.060.411

In Italia oggi, giovedì 8 aprile 2021, si registrano 17.221 nuovi positivi e 487 morti. Ieri c’erano stati 13.708 nuovi casi e 627 morti. In totale sono stati effettuati 362.162 tamponi (ieri erano stati 339.939). L’indice di positività è in lieve aumento al 4,7 per cento, rispetto al 4 per cento di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 544.330 (-3.507). Il bilancio delle vittime ammonta a 112.861 (+487). I guariti invece sono 3.060.411 (+20.229), per un totale di 3.717.602 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 28.851 (-465) sono ricoverati in ospedale, 3.663 (-20) necessitano di terapia intensiva, mentre 511.816 si trovano in isolamento domiciliare.

Leggi anche: 1. AstraZeneca, il nuovo stop complica il piano vaccini: milioni di dosi da sostituire / 2. Se i governi europei guardano alla paura e non alle statistiche (di L. Telese) /3. AstraZeneca, stop alla somministrazione agli under 60. Locatelli: “Non è il funerale del vaccino”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

Potrebbero interessarti Da martedì quasi tutta Italia in arancione: solo due regioni rischiano di restare rosse Positivo al Covid organizza una grigliata a Pasquetta: rischia l'accusa di epidemia colposa AstraZeneca, il nuovo stop complica il piano vaccini: milioni di dosi da sostituire