Covid, le ultime notizie di oggi 31 marzo 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Le restrizioni per arginare la diffusione del Covid-19 continuano a essere in vigore in Italia e nel resto d’Europa. Per quanto riguarda i vaccini, in Italia finora sono state somministrate 9,8 milioni di dosi a fronte di 11,2 milioni consegnate [3 milioni di persone hanno ricevuto entrambe le dosi raccomandate – qui i dati in tempo reale]. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, mercoledì 31 marzo, sul Covid-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Covid, il Canada sospende AstraZeneca per gli under 55 – Dopo la decisione di ieri della Germania, anche il Canada ha deciso di sospendere le somministrazioni del vaccino Astrazeneca, in questo caso per le persone sotto i 55 anni di età. La decisione è arrivata in seguito alle raccomandazioni del National Advisory Committee on Immunization. “C’è una sostanziale incertezza sui benefici di somministrare Astrazeneca agli adulti sotto i 55 anni considerati i potenziali rischi”, ha detto il vicepresidente della commissione, Shelley Deeks.

Ore 06.30 – Vaccino, Landini: “Serve una legge che obblighi il personale sanitario” – “Credo che il governo debba fare una legge sull’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. Noi stiamo trattando con Orlando per vaccinare nei luoghi di lavoro nel rispetto delle regole” Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a Di Martedì su La7.

COVID. COSA È SUCCESSO IERI

AstraZeneca cambia nome: il vaccino ora si chiama Vaxzevria. Il vaccino anti Covid AstraZeneca cambia nome: ora si chiama Vaxzevria. Il cambio di denominazione è stato all’approvato dall’Ema il 25 marzo a seguito di una richiesta da parte del gruppo farmaceutico anglo-svedese. (Qui l’articolo completo)

Vaccini anche a chi ha il domicilio in un’altra Regione: la nuova ordinanza. Le Regioni dovranno vaccinare anche i domiciliati per lavoro e chi assiste un familiare nel loro territorio. Non solo vaccini anti Covid ai residenti quindi. È quanto ha disposto con un’ordinanza il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus il generale Francesco Paolo Figliuolo. Una buona notizia per tutti coloro che risultano residenti in una città ma che di fatto vivono e lavorano in un’altra. Così sarà sufficiente avere il domicilio per l’inoculazione del siero. (Qui l’articolo completo)

Nuova ordinanza: quarantena e tampone anche per chi rientra da Paesi Ue – Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in mattinata un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Eu. È quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute.

Il premier Mario Draghi si è vaccinato con AstraZeneca – Il premier Mario Draghi si è vaccinato contro il Covid con il siero anglo-svedese AstraZeneca. Lo riferisce Palazzo Chigi secondo cui il presidente del Consiglio e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti alla vaccinazione anti-Covid nell’hub della Stazione Termini, a Roma, così come previsto dal calendario della campagna vaccinale predisposto dalla Regione Lazio. Qui la notizia completa.

“Dati falsificati per non fare scattare la zona rossa”: in Sicilia 3 arresti, indagato assessore Razza – Gli episodi di falso documentati dal mese di novembre sono circa 40, l’ultimo dei quali risalente al 19 marzo 2021. Ai domiciliari alcuni dipendenti dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia. Qui la notizia completa.

Il Governo alle Regioni: no alle zone gialle, ma ok a riaperture automatiche con buoni dati – Nel decreto che il governo si appresta a presentare mercoledì in Cdm (la riunione si terrà alle 17,30), verrà confermato che non ci sarà il ritorno delle zone gialle. Ma ci potrà essere – come ha spiegato il ministro per gli Affari regionali Gelmini – un automatismo per il quale se i dati dovessero migliorare ci sarebbero “riaperture mirate senza il bisogno di approvare un nuovo provvedimento. Allo stesso tempo questo – ha aggiunto l’esponente di FI – non è il momento per dire ‘riapriamo tutto’. Fino al 15-20 aprile ci vorrà ancora molta attenzione”. La maggioranza dei presidenti di Regione ha chiesto che dopo Pasqua ci sia il ripristino delle zone gialle, ma per ora invano. “Serve dare un segnale”, il ‘refrain’. Soprattutto chi è in zona arancione punta ad entrare in un colore a più basso rischio.

Leggi anche: 1. Nessuno ha il coraggio di chiamarlo col suo nome: quello di Draghi sui vaccini è (vero) sovranismo /2. Il cavillo del Governo che inguaia le Regioni: le norme Covid in vigore sempre con un giorno di ritardo /3. L’Africa e la pandemia dimenticata (di S. Mentana)

4. Anche in zona rossa scuole aperte (fino alla prima media) e niente “giallo” fino al 30 aprile: le misure del nuovo Decreto anti-Covid /5. Draghi: “Al vaglio sanzioni per operatori sanitari non vaccinati. Scuola riapre fino alla prima media” /6. Zona rossa e arancione: come cambiano i colori delle regioni

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

Potrebbero interessarti Zone gialle: nel nuovo decreto Covid nessun automatismo per le riaperture Ilaria Capua: "Il Covid non andrà via, bisogna imparare a conviverci" Aggiornamento vaccini anti-Covid: quante dosi sono state consegnate e somministrate in Italia | 31 marzo 2021