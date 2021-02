Covid, le ultime notizie di oggi (27 febbraio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Sono oltre 4 milioni gli italiani che hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino contro il Covid-19, a fronte di 5,8 milioni di dosi consegnate (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, sabato 27 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 7,10 – Biden: Abbiamo terzo vaccino sicuro” – Joe Biden sottolinea l’importanza del via degli esperti al terzo vaccino americano contro il coronavirus, quello di Johnson & Johnson. “E’ sicuro e pronto per la distribuzione”, ha detto il presidente, parlando nel nuovo centro per le immunizzazioni all’NRG Stadium di Houston, in Texas, dove è volato per confortare la popolazione alle prese con i danni della tempesta polare di proporzioni storiche.

Ore 7,00 – Usa, ok esperti Fda a vaccino ‘monodose’ di Johnson & Johnson – Via libera del panel di esperti della Fda, la Food and Drug Administration, al vaccino anti-Covid prodotto dalla Johnson & Johnson. Sarà il terzo ad ottenere l’autorizzazione negli Stati Uniti, dopo quelli di Pfizer e Moderna, ma il primo a prevedere una sola dose. La decisione è arrivata al termine di una lunga riunione della commissione federale che doveva valutare la qualità tecnica dei componenti della terapia. Il nulla osta con procedura d’emergenza era atteso. Mercoledì la Fda aveva definito in un report “sicuro ed efficace” il vaccino della multinazionale farmaceutica con sede in New Jersey. La Johnson & Johnson ha garantito la produzione di cento milioni di dosi entro giugno, di cui venti milioni entro la fine di marzo. Questi numeri si aggiungono ai circa 300 milioni che Pfzier-BioNTech e Moderna hanno promesso di consegnare entro fine luglio.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Lombardia diventa arancione – La Lombardia diventa zona arancione da lunedì 1 marzo. Lo avrebbe comunicato, secondo quanto dichiara l’Agi, il ministro della Salute Speranza alla Regione.

Basilicata in zona rossa – “La Basilicata passa in zona rossa”. Lo annuncia, in un tweet, il Tg Rai della Basilicata.

Covid, ultime notizie – Il bollettino – Secondo il bollettino di venerdì 26 febbraio sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 20.499 i nuovi casi, contro i 19.886 di ieri, e 253 i morti (ieri erano stati 308), a fronte di 325.404 tamponi effettuati (ieri erano stati 353.704). Le persone attualmente positive al Covid sono 404.664. Il bilancio delle vittime ammonta a 97.227. I guariti invece sono 2.387.032, per un totale di 2.841.119 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 18.292 sono ricoverati in ospedale, 2.194 (+26) necessitano di terapia intensiva, mentre 384.178 si trovano in isolamento domiciliare. Il bollettino.

Franceschini: “Cinema e teatri riaprono il 27 marzo” – “Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di teatri e cinema dal 27 marzo, Giornata mondiale del teatro, e l’accesso ai musei su prenotazione anche nei week end”. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini. Leggi l’articolo completo.

Covid, ultime notizie – Draghi nomina Curcio a capo della Protezione civile – Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha nominato Fabrizio Curcio capo del Dipartimento della Protezione civile. Ad Angelo Borrelli i ringraziamenti per l’impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni. Leggi l’articolo completo.

Allarme Ue: “Aumento dei ricoveri e malati in rianimazione in un terzo dei Paesi “- In circa un terzo dei Paesi dell’Unione europea si sta osservando un aumento dei ricoveri in ospedale o nei reparti di terapia intensiva a causa del Covid-19. Lo segnala il Centro Europeo delle malattie (Ecdc) nel suo ultimo aggiornamento. Anche se in molti Paesi il tasso dei casi è stabile o in calo, i numeri delle epidemia rimangono alti. Il che significa che i contagi sono ancora diffusi. È possibile che nelle prossime settimane, conclude l’Ecdc, vi sia un aumento dei ricoveri in ospedale, in terapia intensiva e mortalità lì dove ora si osserva una crescita della notifica dei casi di positività.

