Secondo il bollettino di oggi, venerdì 26 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 20.499 i nuovi casi, contro i 19.886 di ieri, e 253 i morti (ieri erano stati 308), a fronte di 325.404 tamponi effettuati (ieri erano stati 353.704).

Le persone attualmente positive al Covid sono 404.664. Il bilancio delle vittime ammonta a 97.227. I guariti invece sono 2.387.032, per un totale di 2.841.119 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 18.292 sono ricoverati in ospedale, 2.194 (+26) necessitano di terapia intensiva, mentre 384.178 si trovano in isolamento domiciliare.

*Notizia in aggiornamento

