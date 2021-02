Nella maggior parte delle Regioni italiane i ricoveri in reparto e quelli in terapia intensiva tornano a crescere. I dati dei ricoveri (ma non quelli dei decessi) sono in miglioramento in Umbria, mentre crescono in Lombardia, Marche e Molise. Ad evidenziarlo sono i grafici elaborati da TPI che mettono a confronto la situazione Regione per Regione. I grafici non partono dai dati assoluti – i numeri dei bollettini che vengono divulgati quotidianamente – ma da quelli relativi, calcolati sui 100mila abitanti, quindi emblematici, perché non influenzati dal numero degli abitanti delle diverse Regioni (qui i dati della scorsa settimana).

I dati Regione per Regione: ricoveri, terapie intensive e morti su 100mila abitanti

RICOVERI – Umbria, Abruzzo ed Emilia Romagna guidano la lista dei ricoveri ogni 100mila abitanti. Il dato è in aumento rispetto ai 7 giorni precedenti in Abruzzo (da 42 a 47), Basilicata (da 13 a 15), Campania (da 22 a 23), Emilia Romagna (da 43 a 45), Lombardia (da 37 a 39), Marche (da 35 a 36), Molise (da 25 a 31), Piemonte (da 43 a 44), Toscana (da 19 a 23), Valle d’Aosta (da 6 a 7) e provincia autonoma di Trento (da 30 a 31)

Restano stabili i ricoveri in Calabria (9). Diminuisce l’incidenza dei ricoveri in Friuli Venezia Giulia (da 32 a 28), Lazio (da 35 a 31), Liguria (da 37 a 32), Puglia (da 33 a 31), Sardegna (da 18 a 15), Sicilia (da 19 a 16), Umbria (da 53 a 52), Veneto (da 18 a 16) e provincia autonoma di Bolzano (da 48 a 43).

I dati dei ricoveri su 100mila abitanti (24.02.2021)

TERAPIE INTENSIVE – L’Umbria è in cima anche alla lista delle Regioni per numero di ricoveri in terapia intensiva ogni 100mila abitanti, seguita dalle province autonome di Bolzano e Trento. L’incidenza delle terapie intensive aumenta in Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto e provincia autonoma di Trento.

In calo invece nelle seguenti Regioni: Basilicata, Friuli, Lazio, Liguria, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano.

I dati dei ricoveri in terapia intensiva su 100mila abitanti (24.02.2021)

MORTI – A registrare il record di incidenza di decessi è la provincia autonoma di Bolzano, seguita da Umbria e Molise. I dati sono in aumento in Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Toscana, Umbria e provincia autonoma di Bolzano.

Stabile la situazione in Val d’Aosta e nella provincia autonoma di Trento. Si registra invece un calo nelle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto.

I dati dei decessi in 7 giorni su 100mila abitanti (Dal 17 al 24.02.2021)

I dati assoluti su ricoveri, terapie intensive e decessi Regione per Regione

I dati di una settimana fa Regione per Regione

I dati dei ricoveri su 100mila abitanti (17.02.2021)

I dati dei ricoveri in terapia intensiva su 100mila abitanti (17.02.2021)

I dati dei decessi in 7 giorni su 100mila abitanti (Dal 10 al 17.02.2021)

Una nuova rubrica per leggere i numeri del Covid

La nuova rubrica di TPI “Come leggere i numeri Covid” nasce dall’idea di selezionare alcuni dati salienti per comprendere meglio l’impatto della pandemia di Covid-19 in Italia. Abbiamo scelto di fornire solo pochi dati, una volta a settimana, in aggiunta rispetto al bollettino del ministero della Salute di cui diamo conto quotidianamente.

Si tratta dell’andamento di ricoveri, terapie intensive e decessi Regione per Regione su 100mila abitanti. In quanto proporzionati al numero di abitanti, questi numeri possono raccontare in modo più oggettivo la situazione delle singole regioni, dove il numero assoluto di casi o di positivi è naturalmente figlio del numero complessivo di abitanti.

Abbiamo deciso di lasciare da parte il numero dei nuovi casi perché questo dato è influenzato dal numero di tamponi eseguito in ogni regione. Un numero che, a sua volta, dipende dalle risorse e dalle singole capacità delle strutture regionali. I dati sono ricavati dalla rubrica “Numeri in pillole” di Paolo Spada su Pillole di Ottimismo, basata sui numeri forniti dal ministero. I grafici sono realizzati da TPI .

