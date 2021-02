Cresce l’incidenza di ricoveri, terapie intensive e morti degli ultimi 7 giorni in Abruzzo e Molise rispetto ai dati della scorsa settimana. I ricoveri su 100mila abitanti aumentano anche in Lombardia, Umbria e Trentino Alto Adige, mentre le terapie intensive crescono anche in Basilicata, Marche, Toscana, Umbria e nella provincia autonoma di Bolzano.

Ad evidenziarlo sono i grafici elaborati da TPI che mettono a confronto la situazione Regione per Regione. I grafici non partono dai dati assoluti – i numeri dei bollettini che vengono divulgati quotidianamente – ma da quelli relativi, calcolati sui 100mila abitanti, quindi emblematici, perché non influenzati dal numero degli abitanti delle diverse Regioni (qui i dati della scorsa settimana).

I dati Regione per Regione: ricoveri, terapie intensive e morti su 100mila abitanti

RICOVERI – Umbria, provincia autonoma di Bolzano e Piemonte guidano la lista dei ricoveri ogni 100mila abitanti. Il dato è in aumento rispetto ai 7 giorni precedenti in Abruzzo, Lombardia, Molise, Umbria e province autonome di Trento e Bolzano.

Restano stabili i ricoveri in Emilia Romagna, Marche e Toscana. Diminuisce l’incidenza dei ricoveri in Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Val d’Aosta, Veneto.

I dati dei ricoveri su 100mila abitanti (17.02.2021)

TERAPIE INTENSIVE – L’Umbria è in cima anche alla lista delle Regioni per numero di ricoveri in terapia intensiva ogni 100mila abitanti. L’incidenza delle terapie intensive aumenta in Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Toscana, Umbria e nella provincia autonoma di Bolzano.

Stabile il dato in Campania. In calo invece nelle seguenti Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto e nella provincia autonoma di Trento.

I dati dei ricoveri in terapia intensiva su 100mila abitanti (17.02.2021)

MORTI – A registrare il record di incidenza di decessi nell’ultima settimana è ancora una volta il Friuli Venezia Giulia, dove si registra tuttavia un calo. Il numero di morti ogni 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni cresce in Abruzzo, Molise, Sardegna, e provincia autonoma di Bolzano.

Stabile la situazione in Calabria. Si registra invece un calo nelle seguenti Regioni: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e provincia autonoma di Trento.

I dati dei decessi in 7 giorni su 100mila abitanti (Dal 10 al 17.02.2021)

I dati assoluti su ricoveri, terapie intensive e decessi Regione per Regione

I dati di una settimana fa Regione per Regione

I dati dei ricoveri su 100mila abitanti (10.02.2021)

I dati dei ricoveri in terapia intensiva su 100mila abitanti (10.02.2021)

I dati dei decessi in 7 giorni su 100mila abitanti (Dal 3 al 10.02.2021)

