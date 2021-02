Varianti Covid: il piano B del governo in caso di risalita dei contagi

Le varianti Covid preoccupano il governo, che ha già pronto un piano B in caso di risalita dei contagi. Nonostante le pressioni di alcuni virologi, tra cui il consulente del ministro della Salute Speranza, Walter Ricciardi, l’esecutivo non dovrebbe procedere con un lockdown generalizzato.

Il governo, infatti, sarebbe intenzionato a confermare il sistema a colori delle Regioni, magari con un possibile ulteriore ritocco dei parametri.

Le norme anti-Covid attualmente in vigore e in scadenza il 5 marzo, prevedono la fascia arancione per le Regioni che hanno l’indice di contagio a 1 e quella rossa per chi raggiunge la soglia di 1,25.

Queste soglie potrebbero essere quindi abbassate ulteriormente per evitare una maggiore circolazione del virus. A queste misure si aggiungono quelle di sindaci e governatori con l’istituzione di zone rosse locali, così come già sta avvenendo in alcuni comuni e province.

Tuttavia le varianti, in particolar modo quella inglese che potrebbe diventare prevalente nel giro di poche settimane, corrono veloci e i contagi giornalieri, al momento stabili, potrebbero presto schizzare.

Ecco perché il ministero della Salute ha già pronto un piano b in caso di aumento esponenziale dei casi. Se i numeri dovessero risalire in modo preoccupante, provocando una diffusione incontrollata del virus e con possibili conseguenze sulla campagna di vaccinazione, verrebbero adottate le stesse misure sperimentate durante il periodo natalizio e che hanno permesso di tenere a bada i contagi attraverso un lockdown “soft”.

Nei giorni feriali, quindi, tutte le Regioni sarebbero tutte zona arancione, mentre nei festivi e prefestivi tutta l’Italia si colorerebbe di rosso.

