Napoli, i ristoratori occupano il Lungomare

Questa mattina a Napoli si è svolta la protesta dei ristoratori contro la zona arancione e le nuove chiusure previste dal Dpcm anti-Covid. I manifestanti si sono dapprima recati sotto la sede della Regione Campania, in via Santa Lucia, e si sono poi spostati sul Lungomare occupando la strada in via Nazario Sauro con la loro presenza e con alcuni bidoni che ha bloccato la carreggiata e hanno impedito alle automobili di proseguire. Lo riporta Fanpage.

Circa 100 persone tra ristoratori e lavoratori del settore catering e di quello alberghiero hanno occupato via Nazario Sauro, sul Lungomare del capoluogo campano, bloccando il traffico. I manifestanti chiedono di riaprire, oppure che vi siano i ristori garantiti per tutti, in modo da poter sopperire alle perdite derivanti dalla chiusura imposta dai decreti.

“È comprensibile la protesta dei ristoratori partenopei che chiedono di riaprire le loro cucine. Il Governo è chiamato ad assumere decisioni che consentano a queste attività un ritorno alla normalità. Nel rispetto delle norme anti-contagio è possibile lavorare sia a pranzo che a cena. La rabbia di questa categoria è legittima: i ristori non sono arrivati né puntuali né sufficienti per sostenere i costi mensili di gestione”, commenta il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, a Repubblica.

