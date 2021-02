Covid, Rt in aumento: le regioni verso il cambio di colore

Diverse Regioni italiane verso il cambio di colori a causa del nuovo balzo dei contagi da Covid trainato dalle varianti. Dopo 4 settimane di stabilità nel numero dei nuovi casi, nella scorsa settimana si registra “un’inversione di tendenza con un incremento che, a livello nazionale sfiora il 10%, segno della rapida diffusione di varianti più contagiose”, fa notare la Fondazione Gimbe. E così l’innalzamento dell’Rt potrebbe cambiare i colori delle Regioni: 6 rischiano la zona arancione, 2 la rossa. L’ordinanza per il cambio di colore, come aveva annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza e ribadito dal ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, da ora in avanti entrerà in vigore il lunedì e non più la domenica.

Colori delle regioni: 6 rischiano la zona arancione, 2 il rosso (Siena e Pistoia rosse)

Se il Piemonte ha già deciso per la zona arancione (Rt a 1,03), in bilico restano la Lombardia, Lazio (che ha un Rt sotto 1 ma “l’attenzione deve rimanere altissima”, raccomanda l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, preoccupano infatti le numerose “zone rosse” create nell’ultima settimana), Marche, Puglia e Basilicata che potrebbero passare dal giallo all’arancione. Più a rischio la situazione in Campania e in Emilia Romagna che ha già fatto entrare in arancione scuro la città metropolitana di Bologna, le due regioni potrebbero andare in rosso. Intanto da domani passano in zona rossa per una settimana anche Siena e Pistoia. La Liguria, invece, ha un indice Rt a 0,94 quindi spera di tornare in fascia gialla, anticipa il presidente Giovanni Toti.

I nuovi colori delle Regioni

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato: “La situazione è seria, c’è una crescita dei casi in Italia come in altri Paesi come la Francia per l’impatto delle varianti. È perciò necessario non allentare le misure adesso“. “Il sistema a fasce sarà mantenuto” e spiega: “Finora è stato scongiurato un lockdown generalizzato e questo deve essere l’obiettivo principale anche per le prossime settimane e per i prossimi mesi”.

