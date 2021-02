Vaccino, Merkel: “Ok su passaporto sanitario digitale in Ue”

I certificati di vaccinazione digitali che consentono alle persone di viaggiare in Europa nonostante la pandemia di Covid-19 saranno probabilmente disponibili prima dell’estate. Lo ha annunciato la cancelliera tedesca Angela Merkel, citata dalla Reuters, parlando a Berlino dopo il vertice virtuale dell’Ue. “Tutti hanno convenuto che abbiamo bisogno di un certificato di vaccinazione digitale”, ha detto Merkel, aggiungendo che la Commissione europea avrà di circa tre mesi per creare la base tecnica per i documenti.

Ma non succederà che non si possa viaggiare senza, ha aggiunto, “una decisione politica a riguardo non è stata presa”, ha sottolineato, ricordando che i bambini non possono vaccinarsi ancora contro il Covid. “Abbiamo discusso dei certificati vaccinali ma ci sono ancora questioni politiche in sospeso e anche questioni scientifiche”. Ha aggiunto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Nel corso della videoconferenza dei leader Ue, il premier italiano Mario Draghi ha chiesto invece di accelerare sulla distribuzione e sull’inoculazione dei vaccini Covid e usare il pugno di ferro contro quelle aziende farmaceutiche che non adempiono alle obbligazioni previste dai contratti. Sulle vaccinazioni anti-Covid “occorre andare più veloce” ha sollecitato Draghi, il quale ha aggiunto che, “alla luce della recente letteratura scientifica”, c’è la possibilità di “dare priorità alle prime dosi”.

Il presidente del Consiglio italiano, inoltre, ha espresso il sostegno allo strumento Covax per condividere il vaccino anti-Covid con i Paesi a basso reddito ma ha anche fatto notare che non è il momento di fare donazioni in Ue per una questione di credibilità nei confronti dei cittadini europei visti i ritardi nelle vaccinazioni.

Leggi anche: 1. Draghi al vertice Ue chiede di accelerare sui vaccini e invoca la linea dura per le aziende inadempienti; // 2. Tutti esaltano il silenzio di Draghi, ma se il Governo non parla si rischia solo più confusione; // 3. Salvini: “Lockdown a Pasqua irrispettoso”. Zingaretti gli risponde: “Continua a sbagliare”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti "Sui rider vittoria storica: lo sfruttamento non è più accettabile" Covid, 19.886 casi e 308 morti nell'ultimo giorno Covid, 6 regioni rischiano la zona arancione. Stretta rafforzata per Bologna