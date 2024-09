Il TPI Fest 2024 torna domani, venerdì 20 settembre, in solidarietà con la popolazione dell’Emilia-Romagna colpita dalle alluvioni

La festa di The Post Internazionale, annullata solo ed esclusivamente per questa sera e in programma presso la "Tettoia Nervi" in piazza Lucio Dalla a Bologna, questa sera, giovedì 19 settembre, non si terrà ma tornerà regolarmente in piazza domani, venerdì 20 settembre 2024, con la programmazione già stabilita nei giorni precedenti e che vedrà ospiti, tra gli altri, Giuseppe Conte, Francesco Boccia, Michele De Pascale

In solidarietà e rispetto nei confronti della popolazione dell’Emilia-Romagna colpita dalle alluvioni, è stata sospesa la sola seconda serata del TPI Fest 2024: la festa di The Post Internazionale, annullata solo ed esclusivamente per questa sera e in programma presso la “Tettoia Nervi” in piazza Lucio Dalla a Bologna, questa sera, giovedì 19 settembre, non si terrà ma tornerà regolarmente in piazza domani, venerdì 20 settembre 2024, con la programmazione già stabilita nei giorni precedenti e che vedrà ospiti, tra gli altri, Giuseppe Conte, Francesco Boccia, Michele De Pascale. Confermata per sabato 21 settembre la quarta e ultime serata della festa, alla quale parteciperanno, tra gli altri, il sindaco di Bologna Matteo Lepore e Angelo Bonelli.

TPI Fest orario

Gli eventi del TPI Fest sono in programma partire dalle 18,30 fino alle 23,30 circa. Tutti gli incontri sono aperti al confronto, liberi e senza preconcetti. Attraverso dibattiti, analisi e punti di vista differenti vogliamo offrire chiavi di interpretazione del presente e una riflessione plurale sulla società, la politica, l’ambiente, la cultura e l’informazione libera, senza giri di parole. Per farti un’idea, la tua.

Il Tpi Fest alla Bolognina

Per il terzo anno consecutivo, il Festival si terrà alla Bolognina, presso la “Tettoia Nervi”, in piazza Lucio Dalla, luogo simbolo di creatività, ospitalità, multiculturalità e soggetto negli ultimi anni a grandi trasformazioni urbanistiche.

