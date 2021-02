Covid: cinema e teatri riaprono il 27 marzo in zona gialla

I cinema e i teatri che si trovano in zona gialla riaprono il 27 marzo: lo ha annunciato nel pomeriggio di venerdì 26 febbraio il ministro della Cultura, Dario Franceschini, preannunciando una delle novità contenute nel prossimo Dpcm anti-Covid.

“Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di teatri e cinema dal 27 marzo, Giornata mondiale del teatro, e l’accesso ai musei su prenotazione anche nei weekend” ha scritto Franceschini sul suo profilo Twitter.

Via libera, dunque, anche alla riapertura, sempre in fascia gialla, dei musei nel weekend. Secondo il decreto attualmente in vigore, infatti, i musei che si trovano in fascia gialla possono essere aperti dal lunedì al venerdì, ma chiusi il sabato e la domenica.

Cinema e teatri sono chiusi dal 26 ottobre scorso quando, con l’aumento dei contagi Covid, il governo ha deciso di inasprire le norme anti-contagio, sospendendo gli “spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto”.

