Covid, le ultime notizie di oggi (2 marzo 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Mentre il governo si appresta a varare il nuovo Dpcm, in vigore dal 6 marzo ad almeno il 6 aprile, sono più di 4 milioni gli italiani che hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino contro il Covid-19, a fronte di poco più di 6 milioni di dosi consegnate (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, martedì 2 marzo 2021, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 06.30 – Vaccino, Johnson & Johnson produrrà 100 milioni di dosi entro giugno – Il vaccino Johnson & Johnson è in arrivo negli Stati Uniti. I cittadini Usa riceveranno le prime dosi entro le prossime 24-48 ore, come comunicato dalla casa farmaceutica. Come precisato dall’amministratore delegato di J&J Alex Gorsky, l’azienda punta a produrre 100 milioni di dosi entro giugno e un miliardo entro la fine del 2021.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Cremona e provincia Como in “arancione scuro” – Oltre alla provincia di Brescia, in Lombardia andranno in fascia “arancione scuro” anche 15 comuni della provincia di Mantova, una decina in provincia di Pavia, diversi comuni della provincia di Milano, una decina di comuni della provincia di Cremona, capoluogo compreso, e tutta la provincia di Como, capoluogo compreso. La decisione, secondo quanto riferisce Agi, arriva su indicazione della commissione indicatori. Le ordinanze in questione entreranno in vigore a partire dal 3 marzo e dureranno una settimana.

P. Chigi: “Il generale Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid” – “Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19”. Lo si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa di Palazzo Chigi. “A Domenico Arcuri i ringraziamenti del Governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese”, conclude la nota.

Ue, Ema snellirà le procedure per i vaccini per renderle più veloci – L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) snellirà le procedure per i vaccini per renderle più veloci. Lo riporta un flash dell’agenzia Ansa. L’Ema “snellirà le procedure per renderle il più veloci possibile e lavoreremo con la nostra task force industriale insieme al Commissario Breton per aumentare la produzione”, ha annunciato la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, alla videoconferenza dei ministri Ue. “Grazie a questo puntiamo ad avere nei prossimi mesi accordi di acquisto anticipato nuovi o adeguati per le varianti dei vaccini”.

Speranza: “Curva dei contagi sta risalendo in modo significativo” – “La curva dei contagi sta risalendo in modo significativo e abbiamo bisogno ancora di batterci con energia”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto alla presentazione del Programma nazionale esiti (PNE) Edizione 2020, realizzato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). “Da tutte le regioni – ha aggiunto – arrivano segnalazioni di una curva che risale. Basta vedere i numeri dei contagi dell’ultima settimana, che sono cresciuti in maniera significativa rispetto alle settimane precedenti”.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

