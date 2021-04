TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

Covid, le ultime notizie di oggi 19 aprile 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Dal 26 aprile in Italia torneranno le zone gialle: ristoranti aperti anche a cena (solo con posti all’aperto), riapriranno cinema e teatri e studenti in presenza in tutte le scuole. Intanto prosegue, non senza difficoltà, la campagna vaccinale in Italia. Superata quota 15 milioni di somministrazioni (Qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, lunedì 19 aprile, aggiornate in tempo reale.

 

COVID IN ITALIA E NEL MONDO: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Governo, Salvini: “Via Speranza? Se vede solo rosso, sì” – Il ministro della Salute Speranza deve restare al suo posto?: “Se fa il suo lavoro sì, se fa solo politica vedendo solo rosso e continuando a parlare di chiusure, chiusure, chiusure no”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini al Tg5.

LE NOTIZIE DI IERI

Superata quota 15 milioni somministrazioni – Alle 15,20 di oggi il sistema di monitoraggio della struttura commisariale per l’emergenza Covid ha rilevato il dato di 15.099.777 somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale. L’87,2% delle dosi consegnate alle Regioni, informa la struttura guidata dal generale Figliuolo, è stato somministrato. Al momento, inoltre, è in corso la distribuzione delle oltre 400mila dosi del vaccino Moderna arrivate ieri sera all’hub nazionale di Pratica di Mare.

Green Pass europeo sarà pronto entro l’1 giugno – Piena operatività a luglio Arriva la data ufficiale per la nascita del sistema che permetterà di muoversi all’interno dei territori degli Stati mebri in vista della stagione estiva. Per ottenerlo sarà necessario essere vaccinati, guariti, o negativi al Covid-19. La Commissione Europea è adesso al lavoro per finalizzare il funzionamento del certificato che, secondo quanto detto dal commissario Ue per il Mercato Interno Thierry Breton, “dovrà essere implementato dagli Stati membri per raggiungere la piena operatività nel mese di luglio”

Coronavirus, ultime notizie – Resta il coprifuoco fino a giugno – Il coprifuoco alle 22 resterà in vigore almeno fino al prossimo 30 maggio. “È un punto fermo”, fa sapere a sera Palazzo Chigi. Nonostante le proteste di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. La limitazione alla mobilità serale sarà inserita nel prossimo decreto con cui il governo fisserà le nuove regole a partire dal 26 aprile.

