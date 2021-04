Covid Italia, bollettino oggi 19 aprile 2021: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 8.864

Decessi: 316

Tamponi effettuati: 146.728

Terapie intensive: -67

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 493.489

Casi totali: 3.878.994

Decessi: 117.243

Guariti: 3.268.262

In Italia oggi, lunedì 19 aprile 2021, si registrano 8.864 nuovi positivi e 316 morti. Ieri c’erano stati 12.694 nuovi casi e 251 morti. In totale sono stati effettuati 146.728 tamponi (ieri erano stati 230.116). L’indice di positività è al 6%, rispetto al 5,51 per cento di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 493.489 (-11.122). Il bilancio delle vittime ammonta a 117.243 (+316). I guariti invece sono 3.268.262 (+19.669), per un totale di 3.878.994 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 23.742 (+94) sono ricoverati in ospedale, 3.244 (-67) necessitano di terapia intensiva, mentre 466.503 si trovano in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Campania con 1.334 nuovi contagi, seguita dalla Sicilia con 1.123 e dalla Lombardia con 1.040 nuovi casi.

