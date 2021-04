Spostamenti, pass, autocertificazione: cosa cambia dal 26 aprile

Conto alla rovescia per la parziale riapertura dei confini interni in Italia: dal 26 aprile, infatti, ci si potrà spostare tra le Regioni che sono in fascia gialla. Lo stesso non varrà per le aree arancioni e rosse, tra cui gli spostamenti saranno consentiti solo attraverso un “pass” che certifichi di aver già ricevuto un vaccino o aver già contratto il Covid-19.

Secondo il Ministro della Salute, Roberto Speranza, questo dovrebbe essere disponibile entro l’estate. Fino ad allora tra Regioni ad alto rischio contagio resteranno le regole attualmente in vigore: saranno consentiti gli spostamenti solo per ragioni di salute, lavoro o necessità.

Il pass per gli spostamenti

Per quanto riguarda il pass, il governo deve ancora decidere se le informazioni necessarie a spostarsi saranno inseritenella tessera sanitaria o se si dovrà creare un tesserino ad hoc.

Oltre a certificare se il cittadino è stato vaccinato e se è guarito dal Covid, il pass attesterà se è risultato negativo al tampone (antigienico o molecolare) effettuato nelle 48 ore precedenti. Non sarà necessario esibire il pass tra Regioni gialle, dove gli spostamenti saranno sempre consentiti.

Regioni arancioni e rosse