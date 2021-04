Gelmini: “Immunità di gregge entro settembre”

Alle 15.20 di ieri, domenica 18 aprile, il sistema di monitoraggio della Struttura Commissariale ha rilevato il dato di 15.099.777 somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale. L’87,2% delle dosi consegnate alle Regioni è stato somministrato. E oltre 400mila dosi di vaccino Moderna arrivate all’hub nazionale di Pratica di Mare sono state trasferite. “Io credo che in questa fase dobbiamo tenere insieme due parole: fiducia e prudenza, che devono guidarci nelle prossime settimane”, ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza. “Siamo in una fase diversa, con una campagna di vaccinazione che va avanti, abbiamo superato i 15 milioni di somministrazioni – ha evidenziato -, negli ultimi tre giorni abbiamo fatto un milione di somministrazioni, c’è un’accelerazione in corso e in più nelle ultime settimane abbiamo adottato misure molto dure, il 70% degli italiani ha vissuto in zona rossa”.

Le riaperture decise dal governo “ci consentono di guardare al futuro con ottimismo cauto, ma non è il momento del liberi tutti”, saranno “graduali e in sicurezza, non possiamo permetterci errori ora”. La ministra per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, ospite de ‘Il caffè della domenica’ su Radio24, interviene sulle prossime ripartenze, decise dall’esecutivo guidato da Mario Draghi, a partire dal prossimo 26 aprile. E fa il punto sulle vaccinazioni. “Siamo passati da 150mila a 350 mila – ricorda – dobbiamo arrivare tra fine aprile e i primi di maggio a 450-500mila somministrazioni al giorno. Dopo le difficoltà iniziali le regioni stanno correndo sulle categorie prioritari”, “stanno vaccinando a ritmo serrato. Questo ci consentirà, nell’arco di un paio di mesi, di raggiungere l’immunità di gregge tra agosto e settembre. Ma gli spazi di libertà conquistati non dobbiamo vanificarli”, raccomanda la ministra appellandosi al “senso di responsabilità dimostrato dagli italiani”.

“L’immunità di gregge non credo che la raggiungeremo, perché senza vaccinare le fasce d’età tra 1 e 18 anni l’immunità di gregge non si raggiunge”, sostiene invece Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e Virologia dell’università di Padova. “L’immunità di gregge si raggiunge con 42 milioni di vaccinati. Le persone da 1 a 18 anni sono circa 12 milioni. Nel migliore dei casi si vaccina l’80% della popolazione. Già stiamo sotto. Io non sono contrario che i ristoranti riaprano, non ne posso più neanche io, ma non ne posso più neanche delle posizioni demagogiche… Facciamo le cose una volta per tutte, ma fatte bene”.

