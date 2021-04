Greta Thunberg dona 100mila euro all’Oms per comprare vaccini ai Paesi poveri

Greta Thunberg, la giovane attivista svedese per il clima, ha donato 100mila euro dalla sua fondazione al programma Covax per l’accesso globale ai vaccini contro il Covid-19. “La comunità internazionale deve fare di più per affrontare la tragedia che è la disuguaglianza dei vaccini”, ha detto Greta Thunberg.

“Abbiamo i mezzi a nostra disposizione per correggere il grande squilibrio che esiste oggi nel mondo nella lotta contro il Covid-19. Proprio come con la crisi climatica, dobbiamo prima aiutare i più vulnerabili”, ha aggiunto.

La donazione sosterrà l’acquisto di vaccini destinati alle popolazioni più vulnerabili e agli operatori sanitari in alcuni dei Paesi più poveri del mondo. Covax, secondo l’attivista, “offre il percorso migliore per garantire una vera equità del vaccino e una via d’uscita dalla pandemia”.

