COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – La pandemia di Covid 19 (Coronavirus) in Italia e nel mondo non accenna a placarsi: ieri si sono registrati 616 morti solo nel nostro Paese. Intanto prosegue la campagna di vaccinazione, ormai entrata nel vivo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale:

 

Ore 07.00 – Nuovo record di morti negli Usa, 4.500 nelle ultime 24 ore – Il bilancio delle vittime da Covid-19 negli Stati Uniti ha raggiunto il nuovo triste record giornaliero di quasi 4.500 morti. Lo rileva la Johns Hopkins University. Mentre la crisi sanitaria imperversa negli Usa, questa è stata la prima volta che il bilancio nel paese più colpito dalla pandemia ha superato i 4.000 decessi in 24 ore. Gli Stati Uniti hanno registrato oltre 235.000 nuovi casi di infezione da coronavirus e 4.470 decessi, secondo il conteggio di Johns Hopkins aggiornato a oggi.

Ore 06.00 – Test negativo obbligatorio per chi arriva negli Usa – Tutti i viaggiatori che arrivano negli Stati Uniti dovranno dimostrare di essere negativi al Covid-19 con un test fatto entro tre giorni dalla partenza. Lo hanno reso noto i Cdc (Centers for Disease Control and Prevention). “I test non eliminano rischi… ma possono rendere i viaggi più sicuri”, commenta il direttore dei Cdc Robert Redfield. La misura entrerà in vigore il prossimo 26 gennaio. Il test negativo dovrà essere controllato dalle compagnie aeree prima dell’imbarco.

Covid in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Cts: Prorogare stato emergenza fino al 31 luglio. Prorogare lo stato d’emergenza fino al 31 luglio. È questa, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’indicazione che il Comitato tecnico scientifico riunitosi oggi ha dato al governo in vista del nuovo Dpcm. L’indicazione tiene conto dello scenario internazionale, della pressione ancora alta sulle strutture sanitarie e della necessità di proteggere la campagna vaccinale appena iniziata.

Covid ultime notizie: il bollettino in Italia – Secondo il bollettino di ieri, martedì 12 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 14.242 i nuovi casi, contro i 12.532 di ieri, e 616 i morti (martedì erano stati 448). Qui il bollettino completo.

Vaia: “Il vaccino Reithera disponibile a giugno-luglio. Renderà l’Italia autosufficiente”. “Siamo a buon punto, è probabile che sarà pronto a giugno-luglio, se si verificheranno due condizioni: la prima è che lo Stato italiano ci dia il suo sostegno in termini di finanziamento e questo lo do per scontato, la seconda condizione è che anche gli Stati latino-americani ci diano la possibilità di sperimentare fase 2 e fase 3”, a dirlo è Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, ospite del programma ‘L’imprenditore e gli altri’ condotto da Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv.

Arrivato in Italia il primo carico dei vaccini Moderna – E’ arrivato in Italia il primo carico di vaccini dalla casa farmaceutica Moderna. Un furgone partito dal Belgio è giunto al Brennero attorno alle 2 di notte, per poi raggiungere Roma, dove arriverà in mattinata, scortato dal settimo reggimento carabinieri di Laives.

Germania, numero di contagi “esorbitante”. In Baviera mascherine Ffp2 obbligatorie da lunedì – Il ministro dell’Economia tedesco, Peter Altmaier ha scritto su Twitter: “Buone notizie per tutti coloro che hanno diritto agli aiuti di novembre, i pagamenti regolari sono possibili dal mezzogiorno di oggi”. Altmaier ha però aggiunto: “Il numero di infezioni è esorbitante. Una situazione non incoraggiante, considerate le drastiche restrizioni messe in campo”. In Baviera da lunedì prossimo nel trasporto pubblico e nei negozi diventeranno obbligatorie le mascherine Ffp2, ritenute più sicure.

Covid ultime notizie, vaccino AstraZeneca: chiesta l’autorizzazione all’Ema – Buone notizie in arrivo per l’Italia sul fronte dei vaccini. L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha infatti reso noto che AstraZeneca e l’Università di Oxford hanno presentato una richiesta di autorizzazione per il loro vaccino contro il Coronavirus, realizzato in collaborazione con l’Irbm di Pomezia, e che una decisione potrebbe arrivare entro il 29 gennaio. “L’Ema – si legge nel comunicato – ha ricevuto una richiesta di autorizzazione all’immissione condizionale in commercio per un vaccino contro il Covid-19 sviluppato da AstraZeneca e dall’Università di Oxford”. La valutazione del vaccino, dopo l’ok già ottenuto dall’Mhra, l’ente regolatore inglese, seguirà una “procedura accelerata. Parere positivo arriverà a condizione che i dati presentati sulla qualità, la sicurezza e l’efficacia del vaccino siano sufficientemente solidi e completi”, viene specificato nella nota.

