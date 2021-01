Ultime 24 ore

Secondo il bollettino di oggi, mercoledì 13 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 15.774 i nuovi casi, contro i 14.242 di ieri, e 507 i morti (ieri erano stati 616), a fronte di 175.429 tamponi effettuati (ieri erano stati 141.641).

Le persone attualmente positive al Covid sono 564.774. Il bilancio delle vittime ammonta a 80.326 decessi. I guariti invece sono 1.673.936, per un totale di 2.319.036 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 23.525 sono ricoverati in ospedale, 2.579 necessitano di terapia intensiva, mentre 538.670 si trovano in isolamento domiciliare.

Leggi anche: 1. La protesta dei ristoratori: “Da venerdì teniamo aperto e violiamo le regole del Governo” /2. Covid, 100mila “furbetti” fuori lista si stanno vaccinando. Prima di sanitari e anziani delle RSA/3. Nuove misure anti-Covid, Speranza alla Camera: “Stop mobilità tra Regioni, zona bianca con Rt sotto 1. Proroga dello stato di emergenza al 30 aprile”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI