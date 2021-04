Covid, le ultime notizie di oggi 11 aprile 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Prosegue la campagna di vaccinazione in Italia. Finora sono state somministrate più di 12 milioni di dosi [Qui i dati in tempo reale]. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, domenica 11 aprile, aggiornate in tempo reale.

 

COVID IN ITALIA E NEL MONDO: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Sicilia, Musumeci: “Se continua così costretti a chiudere” – “Quello che mi preoccupa è la Sicilia. Quello che abbiamo registrato in provincia di Palermo vale anche per il resto dell’Isola: abbiamo un Rt di 1,22, il massimo è 1,25. E’ facile pensare che se la soluzione del palermitano dovesse estendersi ad altre due o tre zone della Sicilia, saremo costretti a chiudere”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, oggi a Catania, incontrando la stampa per fare il punto sui contagi Covid e sulla campagna vaccinale in Sicilia. L’Isola è al momento in fascia arancione, ma da domani al 22 aprile l’intera provincia di Palermo sarà in zona rossa.

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

Movimento “IoApro” annuncia nuova manifestazione a Roma il 12 aprile – A pochi giorni dai disordini di Montecitorio, il movimento “IoApro” ha annunciato un nuovo sit-in a Roma per la giornata di lunedì 12 aprile. “Vi abbiamo dato 48 ore per legittimare le riaperture di tutte le attività economiche. Nessuno ci ha risposto. Porteremo 20.000 persone davanti al Parlamento”, si legge sui canali social del movimento. La Questura di Roma, secondo fonti di stampa, ha negato la manifestazione in piazza Montecitorio, che quel giorno sarebbe già occupata da un altro sit-in.

Il sottosegretario alla Salute Costa: “Ci sono le condizioni per riaprire a fine aprile” – “Credo che oggi ci siano le condizioni per riaprire a fine aprile”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Sky Tg24, spiegando poi che “sulle riaperture non è giusto alimentare la contrapposizione politica tra chi vuole aprire e chi no: tutti vorremmo aprire, ma la politica deve assumersi la responsabilità e il coraggio di fare delle scelte – ha aggiunto – è opportuno avere, oltre a un piano vaccinale, anche un piano per le riaperture perché dobbiamo dare delle date e delle scadenze per poter permettere a cittadini e imprese di pianificare la loro attività”.

Covid, da lunedì tornano a scuola 6,5 milioni di studenti – Uno studente su otto, secondo le stime di Tuttoscuola, rientreranno in aula da lunedì 12 aprile per seguire le lezioni in presenza. Grazie ai nuovi colori delle regioni, poco più di 6,5 milioni di alunni, il 77% degli 8,5 milioni di iscritti nelle scuole statali e paritarie, torneranno in classe.

Germania tratta per Sputnik, “possibili 20 mln dosi da luglio” – “Per l’intera Unione europea abbiamo a disposizione 50 milioni di dosi. La Germania ha già avviato una trattativa con noi e potremmo fornirle 20 milioni di dosi tra luglio e settembre. Il resto potrebbe andare all’Italia e ad altre nazioni”. Lo ha rivelato Kirill Dmitriev, amministratore delegato di Rdif, il Fondo sovrano russo che produce il vaccino Sputnik, a ‘Quarta Repubblica’, la trasmissione di Retequattro che andrà in onda nella serata di lunedì 12 aprile.

Leggi anche: 1. Come cambia il colore delle regioni: in 6 passano all’arancione, la Sardegna diventa rossa; // 2. No dell’Ue alla diffusione degli atti sulla preparazione dell’Italia alla pandemia: “Mina la sicurezza pubblica”; // 3. Se i governi europei guardano alla paura e non alle statistiche (di L. Telese); // 4. La rabbia delle piazze nasce dalle incongruenze di questo esecutivo: chi governa dovrebbe saperlo (di Marco Revelli); // 5. Chi fa da sé fa male all’Europa: il caso AstraZeneca mostra l’incapacità degli Stati di agire con una voce sola (di Marta Vigneri)

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

Potrebbero interessarti Aggiornamento vaccini anti-Covid: quante dosi sono state consegnate e somministrate in Italia | 11 aprile 2021 Covid, 17.657 nuovi casi e 344 morti nell'ultimo giorno Emilio Fede ricoverato “in gravi condizioni” al San Raffaele di Milano