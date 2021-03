Covid, le ultime notizie di oggi (1 marzo 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Sono oltre 4 milioni gli italiani che hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino contro il Covid-19, a fronte di 5,8 milioni di dosi consegnate (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, lunedì 1 marzo 2021, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Sardegna in zona bianca: ristoranti aperti fino alle 23, coprifuoco alle 23.30 – La Sardegna che oggi debutta in zona bianca, prima regione in Italia, sarà sorvegliata speciale per i prossimi 15 giorni, per scongiurare un’impennata dei contagi di Covid. I ristoranti potranno restare aperti fino alle 23, mentre bar, pub, caffetterie e simili fino alle 21, tranne che nei comuni in lockdown, cioè Bono, La Maddalena e San Teodoro, tutti nel Nord Sardegna. Lo prevede un’ordinanza notturna firmata dal presidente della Regione, Christian Solinas, che già ieri aveva anticipato l’intenzione di procedere con la massima cautela. Resta confermato il divieto di assembramento così come l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, mentre il coprifuoco viene solo parzialmente allentato: non si potrà circolare fra le 23.30 e le 5 del mattino successivo, salvo le eccezioni già previste per le zone gialle.

Palestre, scuole di danza (purché senza contatto), centri commerciali anche di sabato e domenica, musei e luoghi di cultura potranno riaprire con successivi provvedimenti specifici e con prescrizioni, d’intesa col tavolo tecnico composto anche da rappresentanti del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. La Regione ha chiesto alle prefetture di rafforzare i controlli delle forze dell’ordine nell’isola per garantire il rispetto delle prescrizioni e delle misure di contenimento dell’epidemia.

Ore 06.00 – In Francia 19mila nuovi casi e 122 morti – Nelle ultime 24 ore in Francia si sono registrati 19.952 nuovi casi di infezione da Covid-19. I nuovi decessi sono 122.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Il bollettino di domenica – Secondo il bollettino di oggi, domenica 28 febbraio, sul Covid in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 17.455 i nuovi casi, contro i 18.916 di ieri, e 192 i morti (ieri erano stati 280), a fronte di 257.024 tamponi effettuati (ieri erano stati 323.047). Il tasso di positività è al 6,7% (ieri al 5,8%). (I dati completi)

Firmata ordinanza zona arancione provincia Frosinone – Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha firmato un’ordinanza per istituire la zona arancione nei Comuni ricadenti nel territorio della provincia di Frosinone a causa della forte incidenza e crescita dei casi da Covid 19″. È quanto annuncia con una nota la Regione Lazio. “Restano ferme le misure già dettate – si sottolinea – per i Comuni di Torrice e Monte San Giovanni Campano (zona rossa)”. Le disposizioni dell’ordinanza entrano in vigore dalle ore 1:00 del 1 marzo 2021 e per i 14 giorni successivi.

Milano, Sala: “Ieri in Darsena c’erano 200 agenti, non si poteva di più” – C’erano duecento agenti e rappresentanti delle forze dell’ordine ieri in Darsena: è questa la risposta che il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha dato alle critiche per quanto è successo ieri sui navigli con “migliaia e migliaia di persone”. “E, che piaccia o no – è sbottato su Facebook -, di più non si poteva metterne, perché la città è grande e va gestita nella sua interezza”. “Sarebbe stato meglio chiudere nel pomeriggio la Darsena? Ma secondo voi, chi stava in giro sarebbe stato a casa o sarebbe andato da qualche altra parte?”, ha aggiunto il sindaco.

Da domani più di un alunno su tre a casa in Dad – Oltre 3 milioni di studenti da domani seguiranno le lezioni da casa: 800 mila bambini della scuola dell’infanzia e primaria, quasi mezzo milione di alunni delle medie e 1 milione e 800 mila studenti delle superiori. E’ la valutazione del sito specializzato Tuttoscuola, che ha esaminato il numero degli alunni in Dad dall’Alto Adige alla Basilicata, calcolando che in totale uno su tre degli 8,5 milioni di iscritti resteranno a casa. Degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie domani saranno a scuola in presenza due alunni su tre. Le situazioni estreme vedono i 207.268 alunni della Sardegna tutti a scuola in presenza, grazie al fatto che la regione è stata dichiarata zona bianca, mentre all’opposto i 994.993 alunni della Campania saranno costretti a starsene a casa per consentire a tutti i loro insegnanti, secondo quanto disposto dal presidente regionale De Luca, di sottoporsi alla vaccinazione.

Vaccini, il governo punta a raggiungere le 600mila dosi somministrate al giorno. Il piano con la Protezione Civile – Oggi le somministrazioni giornaliere sono poco più di 100mila, l’obiettivo del nuovo governo è quello di raddoppiare questa media in un mese, per arrivare a pieno regime a somministrare oltre 600mila dosi al giorno. Qui la notizia completa

Vaccini, Magrini (Aifa): “Sputnik? Ottimo, ma prima servono i dati” – “Sputnik ha dati interessanti, ma andrà approvato prima dall’Ema, come Unione Europea. Se l’Italia volesse fare una decretazione d’urgenza per saltare questo passaggio, è una scelta politica, non tecnica”. A parlare così del vaccino russo anti-Covid è Nicola Magrini, direttore dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, in un’intervista al Corriere della Sera. Qui la notizia completa.

Usa, Fda approva in via definitiva vaccino J&J – La Food and Drugs Administration ha dato il via libera all’autorizzazione di emergenza per il vaccino monodose contro il Coronavirus prodotto da Johnson & Johnson. Si tratta del terzo siero anti Covid approvato negli Stati Uniti dopo quelli sviluppati da Pfizer/BioNTech e Moderna. L’agenzia Usa ha constatato che il vaccino prodotto dalla compagnia statunitense è “altamente efficace nel prevenire le formi gravi di Covid-19, incluse quelle derivanti dalle nuove varianti”.

Il parere del Cts: in zona rossa chiuse anche elementari e medie – Scuole, di ogni ordine e grado, da chiudere nelle zone rosse, anche quelle locali, presenti nelle regioni gialle. E protocolli invariati nelle aree arancioni e gialle con la didattica in presenza al 50 per cento nelle scuole superiori. Con la possibilità di prevedere però restrizioni ulteriori, prescindendo dal colore, quando viene superata una determinata soglia di incidenza: si balla tra i cento casi di contagio settimanali ogni 100mila abitanti rispetto agli attuali 250. E’ quanto valutato dal Cts in una riunione conclusa ieri sera, il cui verbale è stato trasmesso ai ministri competenti. Gli esperti suggeriscono una modulazione delle misure, differenziando tra Comune o Provincia in base all’andamento della curva dei contagi su base territoriale e non più a livello regionale. Qui tutti i dettagli.

