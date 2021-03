Ultime 24 ore

Nuovi casi: 13.114

Decessi: 246

Tamponi effettuati: 170.633

Terapie intensive: +58 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 424.333

Casi totali: 2.938.371

Decessi: 97.945

Guariti: 2.416.093

Secondo il bollettino di oggi, lunedì 1 marzo, sul Covid in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 13.114 i nuovi casi, contro i 17.455 di ieri, e 246 i morti (ieri erano stati 192), a fronte di 170.633 tamponi effettuati (ieri erano stati 257.024). Il tasso di positività sale al 7,8 per cento, rispetto al 6,7% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 424.333 (+1.966). Il bilancio delle vittime ammonta a 97.945 (+246). I guariti invece sono 2.416.093 (+10.894), per un totale di 97.945 casi (+13.114): questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 19.112 (+474) sono ricoverati in ospedale, 2.289 (+58) necessitano di terapia intensiva, 402.932 mentre si trovano in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è l’Emilia-Romagna con 2.597 nuovi contagi, seguita dalla Lombardia con 2.135 e dalla Campania con 1.896 nuovi casi.

