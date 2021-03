Chi è Francesco Paolo Figliuolo, il nuovo Commissario per l’emergenza Covid

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Figliuolo andrà a sostituire Domenico Arcuri per la gestione della pandemia nel nostro Paese.

Originario di Potenza è stato Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico dell’Esercito. È stato Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell’ambito dell’operazione ISAF e Comandante delle Forze NATO in Kosovo tra il 2014 e il 2015. Nella sua carriera gli sono state riconosciute numerose onorificenze, tra cui quella di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia.

Ancora prima, ha ricoperto diverse posizioni nel IV Reparto Logistico dello Stato maggiore dell’Esercito, in qualità di capo ufficio, vice capo reparto, e poi capo reparto. Tra gli impegni precedenti figurano incarichi per la formazione di base e avanzata degli ufficiali dell’Esercito, presso la Scuola di applicazione di Torino, e per la pianificazione operativa e dell’addestramento in ambito Nato, presso il Joint command south di Verona.

In ambito internazionale ha maturato esperienza come Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell’ambito dell’operazione ISAF e come Comandante delle Forze NATO in Kosovo (settembre 2014 – agosto 2015).

Il Generale Figliuolo è stato insignito di numerose onorificenze. Tra le più significative la Decorazione di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia, la Croce d’Oro ed una Croce d’Argento al Merito dell’Esercito e Nato Meritorius Service Medal.

