Massa, 91enne cede il suo vaccino anti-Covid alla madre di un disabile: “Prima voi”

Una bella storia quella che arriva da Massa, dove un uomo di 91 anni si è offerto di cedere la sua dose di vaccino anti-Covid a favore di una madre di un disabile, in modo da proteggere anche il figlio. Un grande atto di generosità raccontato da La Nazione. Nei giorni precedenti la donna aveva lanciato un appello, chiedendo che anche i familiari delle persone fragili avessero una priorità nella vaccinazione. “Vaccinate prima lei – ha detto l’anziano uomo. – È una mamma con un bambino disabile, lei davvero non può ammalarsi, e non può permettersi di portare il virus in casa. Io ho 91 anni…”.

Intanto il generoso signore ha appuntamento dal suo medico curante per la vaccinazione giovedì e vorrebbe lasciare il suo posto alla donna, rinviando a un altro momento il suo turno per vaccinarsi. Bisognerà capire se il gesto di generosità del 91enne sarà approvato dall’autorità sanitaria.

