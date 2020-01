Incidente Roma: a Corso Francia un murale in ricordo di Gaia e Camilla

A Corso Francia, gli amici di Gaia e Camilla, le due 16enni morte nell’incidente avvenuto lo scorso 22 dicembre a Roma, hanno realizzato nella serata di domenica 5 gennaio un commovente murale in loro ricordo.

Nel disegno, che si trova proprio in prossimità del luogo dove le due ragazze sono state investite e uccise dall’auto guidata da Pietro Genovese (qui il suo profilo), sono raffigurate le due giovani, di spalle, che si tengono per mano. A far da sfondo al murale è un grande cuore rosso.

Chi erano Gaia e Camilla, le due ragazze investite e uccise nei pressi di Ponte Milvio a Roma

Gli amici delle due 16enni, che non abitavano molto distante dal luogo dove sono morte, da giorni affollano il luogo dell’incidente, portando fiori, lettere e peluche.

Intanto, sul fronte delle indagini si attendono i risultati della maxiconsulenza disposta dalla procura di Roma, che dovrà ricostruire la dinamica esatta dell’incidente in cui sono morte Gaia e Camilla.

Incidente Roma, pm dispone maxiconsulenza per ricostruire la dinamica

Le perizie dovranno stabilire se Genovese, che nel corso dell’interrogatorio con il gip si è detto “sconvolto e devastato per quello che è successo”, abbia superato il limite di velocità stabilito dal codice della strada, ma anche se, come denunciato dal legale della famiglia di Camilla, il semaforo di Corso Francia presenti un malfunzionamento.

