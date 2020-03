Coronavirus, come cambia l’uso delle mascherine a Roma a seconda del quartiere | VIDEO

Coronavirus, le reazioni dei romani in base al quartiere d’appartenenza: la parodia virale

In tempi d’emergenza sanitaria, mentre tutto il mondo è spaventato all’idea di poter contrarre il Coronavirus, c’è chi utilizza i social per sdrammatizzare un po’ l’isteria di queste giornate pesanti. Diffuso dapprima su TikTok e divenuto poi virale sugli altri social (come Twitter), spunta un video-parodia su come reagiscono i romani al Coronavirus, reazioni diverse in base al quartiere d’appartenenza e, per ogni zona, una mascherina diversa: c’è quello di Roma Nord con la mascherina dotata di filtro, quello di Roma centro con una classica mascherina antibatterica (convinto che la sua sia quella giusta), quello di Roma Est che “mia moglie ha detto che lo Scottex con gli elastici vale lo stesso e io ci voglio credere” e poi quello di Roma Sud, Zona Magliana, con passamontagna e aria spavalda pronto a “gonfiare di botte” il Coronavirus. L’autore del video è Massimiliano Piga.

Leggi anche:

1. Coronavirus, Roma centro quasi deserta in pieno giorno | FOTO / 2. Coronavirus, 14 musei da visitare stando a casa grazie ai tour virtuali / 3. “Dove vai? A fare una passeggiata in cucina”: gli italiani ironizzano sulla quarantena per il Coronavirus

4. Coronavirus, ricostruita la mutazione: “Dal pipistrello all’uomo” / 5. Lonely Planet lancia “Casa”, la nuova guida per viaggiare ai tempi del Coronavirus/ 6. Coronavirus, farmaco anti-artrite gratis per gli ospedali italiani

Potrebbero interessarti Coronavirus, a Bergamo sono finiti i posti nelle camere mortuarie Coronavirus, in Italia superati i 1.000 morti Coronavirus, Roma centro deserta in pieno giorno | FOTO