Coronavirus attraverso il pipistrello, ricostruita la mutazione

“Le prove attuali suggeriscono che il virus sia legato a un pipistrello che potrebbe essere stato appollaiato in una grotta o sotto il tetto di un edificio nella Cina centrale. Catturato e trasferito al mercato di Huanan nella città di Wuhan, è stato tenuto in gabbia accanto ad altri animali in vendita”. L’importante scoperta che approfondisce sul punto di partenza del Covid-19 è del team di ricerca dell’Università Campus Bio-medico di Roma. Il professor Massimo Ciccozzi e la sua squadra hanno ricostruito la mutazione genetica che ha permesso al nuovo Coronavirus che si è sviluppato in Cina di infettare anche l’uomo. La modifica del “salto di specie” si è verificata sulle cosiddette spike o spicole, strutture proteiche sulla superficie del patogeno che permettono la penetrazione nelle cellule.

“L’ipotesi che facciamo noi – sottolinea Ciccozzi – è che sia accaduto tutto nei ‘wet market’ cinesi di Wuhan, i mercati umidi. Mercati dove si vendono animali vivi”. “In certi luoghi – osserva – non c’è la corrente elettrica, non ci sono frigoriferi. Per questo gli animali devono essere venduti vivi. E poi vengono macellati”.

La ricerca preziosa, che darà una mano a capire in che modo si muove l’epidemia e a lavorare a un vaccino efficace, fatta a tempo di record dalla squadra del professore e in particolare dal più giovane dei suoi componenti, Domenico Benvenuto, studente del sesto anno di Medicina e chirurgia e primo firmatario della ricerca che ha identificato la mutazione. Il salto sarebbe avvenuto prima di Natale. A trasmetterlo è stato il pipistrello, senza altri ospiti intermedi.

Leggi anche:

1. Coronavirus, è possibile reinfettarsi? La risposta di Burioni / 2. Terapie intensive al collasso: “Rischio calamità sanitaria”/ 3. Tutto chiuso, l’Italia si ferma: stringiamo i denti ora per tornare presto alla normalità (di L. Telese)

4. Coronavirus, l’esperto: “L’epidemia non finirà quest’anno” / 5. Coronavirus, i contagiati possono trasmetterlo fino a 37 giorni. Quanto durano febbre e tosse / 6. Coronavirus, il grande esodo degli incoscienti: centinaia di persone in fuga dalla Lombardia nonostante l’invito a restare a casa. Video reportage da Milano Centrale

Potrebbero interessarti Senza volerlo siamo diventati le cavie del mondo (di Luca Telese) Coronavirus: le prime parole di Mattia, il paziente 1 di Codogno Coronavirus, farmaco anti-artrite gratis per gli ospedali italiani

7. Coronavirus, la paura del personale Alitalia: “Sugli aerei contatti stretti, servono più controlli” / 8. Coronavirus, il discorso di Conte: “Restiamo distanti oggi per abbracciarci domani” / 9. Il sesso è contagioso? Le risposte dell’infettivologo

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO