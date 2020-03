“Dove vai? A fare una passeggiata in cucina”: gli italiani ironizzano sulla quarantena per il Coronavirus

Gli effetti della quarantena sulla gente: una citazione dei The Jackal utilizzata per descrivere la serie di ironicissimi video e meme che stanno circolando in rete e sui social, utili sia per esorcizzare il timore del contagio sia la noia in questi lunghi giorni di quarantena per via dell’emergenza Coronavirus. D’altronde, si sa, agli italiani non manca certo il senso dell’umorismo e in tanti, infatti, continuano a scambiarsi immagini con spassose didascalie o filmati che fanno fare una risata e sono un utile strumento di distrazione nelle lunghe ore passate tra le mura di casa.

È il caso, ad esempio, del video, già viralissimo su Tik Tok, che vede una ragazza davanti alla specchio intenta a prepararsi per uscire e che, quando l’amica le chiede dove sta andando, lei risponde “a fare una passeggiata in cucina”. O anche della canzone sul Coronavirus che è una parodia del celebre brano di Fabrizio De André, Bocca di rosa, scritta da Corrado Nitto e che su YouTube ha già raggiunto migliaia di visualizzazioni: “Lo chiamavano Coronavirus, metteva timore, metteva timore, lo chiamavano virus Corona metteva timore sopra ogni cosa”.

Per quanto riguarda i meme, tra i più ironici ci sono – come sempre – quelli della seguitissima pagine Facebook Le più belle frasi di Osho:

Un’altra divertentissima immagine, che circola solo da qualche ora sui social, è quella che vede un carabiniere in un campo di Quidditch (lo sport praticato da Harry Potter) intento a domandare ad un ragazzo che vola su una scopa se ha l’autodichiarazione.

Potrebbero interessarti Coronavirus, il sesso è contagioso? Le regole dell’infettivologo Il principe Harry vittima di uno scherzo telefonico CiaoAldo adegua il servizio alle normative per combattere il Coronavirus

Leggi anche:

La canzone del Coronavirus sulle note di De Andrè | VIDEO