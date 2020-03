Coronavirus, Roma centro deserta in pieno giorno | FOTO

Roma, giovedì 12 marzo 2020, ore 11:59. Siamo nel centro della città, precisamente in via Frattina, a pochi passi da Piazza di Spagna e da Via del Corso, e la strada è deserta. Questo è l’effetto dell’emergenza Coronavirus, anche a Roma si rispettano le nuove direttive del governo: uscire il meno possibile, soltanto per pura necessità. Ed è così che Roma, silenziosa e vuota, cerca di sconfiggere il Coronavirus.

Leggi anche:

Coronavirus, Berlusconi abbandona l’Italia e si rifugia nella villa della figlia Marina a Nizza

Coronavirus, il sindaco che ha difeso l’affollato evento con Elettra Lamborghini comunica il primo contagiato

“I pazienti positivi al Coronavirus possono trasmettere il virus per 5 settimane”

Coronavirus, 14 musei da visitare stando a casa grazie ai tour virtuali

Potrebbero interessarti Coronavirus, il ristorante cinese “Da Sonia” si ferma per due mesi Aggrediscono una verificatrice Atac, in soccorso arriva Massimo Giletti Coronavirus, coppia di Nettuno allo Spallanzani: “Negativi al Covid-19”