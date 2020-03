Nicola Porro, positivo al Coronavirus: “Vi racconto come si sta con la malattia”

Nicola Porro, risultato positivo al Coronavirus, ha pubblicato via social l’appuntamento con Zuppa di Porro e, nel video in diretta, ha spiegato come sta affrontando questo periodo di malattia e ha aggiunto qualche sua considerazione sull’Italia di oggi, post decreto di Conte. “Bene, abbiamo blindato l’Italia. Il resto d’Europa si comporta diversamente, ma noi siamo sempre più bravi, abbiamo Winston che ci comanda. Arriva il commissario Arcuri, e giustamente Nordio dice che non va bene. L’economia, che ve lo dico a fare, sarà un disastro. Il farmaco antiartrite che sembrerebbe funzionare. Le città deserte ma gli ausiliari fanno le multe. Winston riesce a dire che gli altri paesi ci guardano e Casalino si inventa questo reframe: l’Italia sta dando prova di essere una grande nazione. Weinstein condannato a 23 anni. 10 lettere bomba: pista anarchica ma non fanno notizia”.

Per il conduttore si tratta del quarto giorno di quarantena: “Mi sveglio bene, ho 37 di febbre, niente di cui preoccuparsi. Poi passano un po’ di ore e la situazione peggiora, nel pomeriggio mi trovo sotto un treno, non riesco bene a connettere”.

