Home
Politica

Oggi a Roma il premio 60 under 30

Immagine di copertina
di Redazione TPI

Per il terzo anno consecutivo, anche nel 2025 torna il premio “60 under 30”, dedicato ai giovani con meno di 30 anni impegnati nella politica e nelle istituzioni, promosso dall’associazione La giovane Roma e dal magazine Politica, in partnership con l’Università degli studi Link e con il settimanale L’Espresso. L’evento è in programma per oggi 19 settembre, a partire dalle 16, proprio presso la sede dell’università partner e prevede la premiazione di 60 ragazze e ragazzi con meno di 30 anni, giovani promesse della politica e delle istituzioni, proprio con l’obiettivo di valorizzare una nuova generazione che abbia un ruolo centrale nel nostro Paese. L’evento sarà introdotto da Federico Lobuono, presidente de La Giovane Roma, cui seguiranno i saluti del rettore dell’Università Link Carlo Alberto Giusti e del direttore dell’Espresso Emilio Carelli, seguiti da quelli del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Interverranno poi l’ex premier e attuale leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, l’ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi e il ministro degli Esteri nonché leader di Forza Italia Antonio Tajani. Dopo gli interventi dei ragazzi e le ragazze premiati, concluderà l’evento – moderato da Paolo Federico – il direttore editoriale di Politica Yari Nicholas Turek.

I giovani premiati sono tanti e rappresentano diverse aree politiche ma anche diversi settori dell’impegno politico, istituzionale e sociale. Tra di loro, Victoria Karam, 29enne italiana di origini brasiliane, particolarmente impegnata per il diritto alla cittadinanza anche tramite il progetto Volti Italiani, nonché nelle politiche europee (lavora al parlamento europeo e segue questi temi nel PD di Vicenza), la giovane deputata del PD Rachele Scarpa, il segretario di Radicali Italiani Matteo Hallissey, attivo in numerose battaglie politiche, o Caterina Funel, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, giovane ma militante di lungo corso e attiva nell’organizzazione di eventi come Atreju. Ma anche giovani amministratori, come Valeria Campagna, consigliera per il PD a Latina, Carlotta Colaiacovo, assessore per Forza Italia a Gubbio, Sandra Bertucci, consigliera per Fratelli d’Italia nel II Municipio di Roma e Gaia Romani, assessora a Milano per il PD.

Uno spaccato di nomi lungo e vario che punta proprio a individuare e valorizzare una nuova generazione impegnata nella cosa pubblica.

Redazione TPI
.
