Una violenta esplosione ha investito e distrutto oggi, domenica 23 marzo, una palazzina di due piani in via Vitellia, all’angolo con via Pio Foà, a Roma, in zona Gianicolense, nel quartiere Monteverde, dove una probabile fuga di gas ha sventrato l’edificio, da cui i soccorritori hanno estratto un uomo trovato ancora vivo sotto le macerie.

❌#Roma, esplosione e crollo intorno alle 9 di un’abitazione di due piani in zona Monteverde: i #vigilidelfuoco hanno estratto dalle macerie un uomo in vita. Prosegue la ricerca per escludere la presenza di altre persone coinvolte [#23marzo 10:00] pic.twitter.com/mCLS0gvzQF — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 23, 2025

È accaduto questa mattina intorno alle 9:00 nelle ex scuderie di Villa Pamphilj, non lontano dall’ingresso del parco romano, trasformate nel tempo di abitazioni private. Secondo le testimonianze dei presenti raccolte dall’agenzia di stampa LaPresse, i residenti hanno avvertito un boato poco prima del crollo e un chiaro odore di gas. L’uomo estratto dalle macerie, che hanno investito anche diverse automobili parcheggiate sotto la palazzina distrutta dall’esplosione, è stato stabilizzato e trasferito in ospedale dagli operatori del 118. Le squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco sono ancora sul posto per escludere la presenza di altre persone.

“Abbiamo sentito un botto spaventoso”, ha raccontato una residente all’agenzia di stampa Adnkronos. “Eravamo ancora a letto, quando abbiamo sentito un botto pazzesco, mia madre si è spaventata ed è corsa sul terrazzo. Abbiamo capito subito che non era uno scontro tra macchine o qualcosa del genere, ma che si trattava di un’esplosione”, ha aggiunto. “C’era fumo che si alzava e poco dopo hanno chiuso la strada, e sono cominciati ad arrivare polizia, soccorsi ecc, a quel punto sentivamo solo rumori e sirene “.