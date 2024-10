Ponte Milvio, il nuovo singolo di Bussoletti per Animalabel

Lo scorso 27 settembre è uscita “Ponte Milvio”, opera del cantautore Bussoletti che ha siglato per l’occasione la sua prima collaborazione con l’etichetta Animalabel, progetto promosso da Animal Social Club e dalla holding Veracura con l’obiettivo di sostenere iniziative ambientali e realizzare oasi in giro per il mondo. Veragency, altra realtà legata al progetto Veracura, ha curato il video della canzone, in uscita per metà ottobre, insieme a Synapsis Robotics.

Bussoletti, al secolo Luca Bussoletti, è cantautore e speaker radiofonico che in questa circostanza ha scelto di dedicare una canzone a Ponte Milvio, punto di ritrovo di anime sole che può però rispecchiare in tanti angoli in giro per il mondo. Nell’opera si possono ritrovare riferimenti a generi e storie musicali diversi, dalle atmosfere che richiamano apertamente Manu Chao alle chitarre elettriche registrate dal grande Bobby Solo, mentre quelle acustiche sono suonate da Salvatore Romano dell’Orchestraccia. I cori sono invece di Lele Battista, leader de La Sintesi, mentre Steve Baughman si è occupato di mix e master.

Il lancio della nuova canzone e dell’etichetta Animalabel è avvenuto nel pomeriggio di sabato 28 settembre proprio a Ponte Milvio, protagonista della canzone, con Bussoletti che si è esibito dalla torre dell’orologio nella piazza.