Roma, autobus in fiamme a Tor Sapienza: tre intossicati

Un autobus della linea 314, operata dalla Tevere Tpl, è andato a fuoco intorno alle 13 di oggi, domenica 14 aprile, a Roma, in via di Tor Sapienza, all’incrocio con via Luigi Alemanni, intossicando tre persone e coinvolgendo anche un’auto in sosta, alcuni gazebo e degli alberi vicini al mezzo.

L’alta colonna di fumo è stata visibile per chilometri di distanza in tutto il quadrante sud-est della Capitale. L’intervento dei Vigili del Fuoco non ha potuto evitare la distruzione del mezzo, avvolto dalle fiamme in meno di 20 minuti. Sul posto sono intervenute anche alcune pattuglie del V Gruppo Casilino della Polizia Locale e della Polizia di Stato.

I tre uomini rimasti intossicati per aver inalato i fumi del rogo sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali di zona, due al Policlinico Umberto I e uno al Vannini. Le loro condizioni non sono gravi.

Secondo le prime ricostruzioni, una fiammata sarebbe divampata dal motore del mezzo. Una volta accortosi dell’accaduto, il conducente ha fatto prontamente scendere i passeggeri dal mezzo all’altezza del civico 87 di via di Tor Sapienza. Le fiamme sono poi state domane grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e l’area è stata messa in sicurezza.