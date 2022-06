Parata 2 giugno 2022 a Roma: a che ora inizia, l’orario esatto

A che ora inizia la Parata del 2 giugno 2022 a Roma? L’appuntamento come da tradizione celebra la Festa della Repubblica, rifacendosi al referendum del 1946 che ha abolito la monarchia facendo spazio alla Repubblica che appunto oggi si celebra. In questa occasione, come da tradizione si svolge la Parata simbolica del 2 giugno. L’edizione 2022 riporta in presenza quindi la parata militare, soppressa a causa della pandemia negli ultimi due anni. La capitale si prepara ad accogliere grande movimento nel corso della giornata con un programma ricco. Ma a che ora inizia? Vediamolo insieme.

A che ora inizia

Si parte dalla mattina, precisamente dalle 9:15, quando Sergio Mattarella arriva all’Altare della Patria in Piazza Venezia per depositare la corona d’alloro. A seguire partirà la parata del 2 giugno, accompagnata dalle Frecce Tricolore che sorvoleranno il cielo della capitale dipingendolo di rosso, verde e bianco. Una tradizione ormai ben nota agli italiani e che non può mancare neanche quest’anno. La parata militare parte da Via dei Fori Imperiali e il presidente Sergio Mattarella assisterà dalla tribuna presidenziale. Negli ultimi due anni, era stata cancellata causa pandemia.

Dove vedere la Parata 2 giugno 2022 a Roma

Dove è possibile seguire la parata del 2 giugno 2022 a Roma in diretta televisiva e streaming? Teoricamente, l’evento dovrebbe essere coperta dalla TV di stato, per cui il TG1 dovrebbe seguire in diretta televisiva la parata e il passaggio delle Frecce Tricolore. Ciò significa che, a partire dalle 9:15, il pubblico può collegarsi a Rai 1 e seguire in diretta il TG. Chi non può seguire la TV ma è interessato alla live streaming, può sintonizzarsi su RaiPlay, anche tramite app. Come funziona? Si tratta di un servizio gratuito previa registrazione. Una volta effettuato il login sarà possibile selezionare il canale in diretta a piacimento tramite il menù a tendina.