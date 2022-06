Parata 2 giugno 2022 a Roma: a che ora sono le Frecce Tricolori

A che ora sono le Frecce Tricolori in occasione della Parata del 2 giugno 2022 a Roma? Il cielo si tinge di rosso, verde e bianco questo giovedì poiché ricorre la celebrazione della Festa della Repubblica. L’Italia ricorda questo importante passaggio sin dal referendum del 1946, grazie al quale è stata abolita la monarchia a favore della Repubblica. Per questo il 2 giugno è festa nazionale. Ma a che ora è possibile ammirare le Frecce Tricolori nel cielo oppure in diretta streaming e TV? Scopriamolo insieme.

A che ora sono le Frecce Tricolori

La Repubblica compie 76 anni quest’anno e, per celebrare il lieto anniversario, la Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan), colorerà il cielo di Roma di rosso, bianco e verde seguendo la tradizione. A differenza dei due anni precedenti, contagiati fortemente dalla pandemia e dalla stretta dettata dal Covid-19, quest’anno tornerà la parata militare che animerà via dei Fori Imperiali. Chi non vuole perdere il passaggio delle Frecce vorrà sapere qual è l’orario preciso dell’evento. L’appuntamento per celebrare la Festa della Repubblica è fissato alle ore 9:15 e, a quell’ora, le Frecce sorvoleranno i tetti della capitale mentre Sergio Mattarella depositerà la corona d’alloro all’Altare della Patria. Quanto dura il passaggio degli aerei? Circa un’ora e saranno nove gli aerei che coloreranno il cielo, tre per ogni sfumatura.

Dove vedere

Ma dove vedere le Frecce Tricolori giovedì 2 giugno 2022 in occasione della Parata che si svolge a Roma? L’appuntamento, come già detto, è fissato alle ore 9:15. I punti strategici di Roma per ammirare al meglio il passaggio degli aerei sono tanti. In genere la più gettonata è la terrazza del Pincio, ma funziona ugualmente piazza Venezia, via dei Fori Imperiali e il Colosseo. Altre zone strategiche per ammirare al meglio le Frecce Tricolori a Roma sono Trinità dei Monti, Gianicolo, Giardino degli Aranci, il Belvedere di Villa Torlonia e la Terrazza dello Zodiaco.